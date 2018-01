Confirmação de matrícula pelo ProUni termina nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira, 26, o prazo para os candidatos pré-selecionados do Programa Universidade para Todos (ProUni) comprovarem as informações prestadas na inscrição e confirmar a matrícula. A comprovação e a apresentação de documentos devem ser feitas na instituição em que o estudante foi selecionado. Veja também: Ministério da Educação altera regras do Sisu Aprovados na 2ª etapa do Sisu já podem fazer as matrículas Estudantes podem solicitar vagas restantes da Fuvest até sexta Acompanhe tudo sobre educação no Estadão.edu O resultado da primeira etapa de inscrições do ProUni está disponível no site do Ministério da Educação. Ao todo, 148.327 estudantes foram pré-selecionados. Para saber se foi aceito, o aluno deve acessar o link do ProUni e, em seguida, informar o número de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o número no Cadastro de Pessoa Física (CPF). Foram ofertadas 165 mil bolsas de estudo, sendo 86 mil integrais e 79 mil parciais (com desconto de 50% da mensalidade). Os estudantes que não foram pré-selecionados terão outra oportunidade e poderão se inscrever na segunda etapa de inscrições, de 4 a 7 de março.