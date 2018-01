Confira questões aplicadas em teste de letramento científico

O Índice de Letramento Científico, que calcula a habilidade das pessoas de aplicar conhecimentos científicos básicos em atividades rotineiras mostra que dois terços dos brasileiros têm conhecimentos básicos ou ausentes sobre a ciência que envolve situações cotidianas.

O levantamento foi feito foi desenvolvida pela Abramundo, empresa que produz materiais de educação em ciências, em parceria com o Ibope, o Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa. Foram ouvidas 2.002 pessoas, entre 15 e 40 anos, nas nove principais Regiões Metropolitanas do País. Dessas, apenas 5% foram considerados proficientes, com domínio de conceitos e termos mais complexos, além da capacidade de interpretar fenômenos.

Veja abaixo exemplos de questões de quatro níveis de dificuldades aplicadas aos entrevistados:

Exemplo de item do Nível 1 - Letramento científico ausente

Questão: Por quantos dias, no máximo, você pode tomar esse remédio?

Acerto = 89%

Exemplo de item do Nível 2 - Letramento científico elementar

Acerto = 50%

Exemplo de item do Nível 3 - Letramento científico básico

Questão: Os gráficos a seguir mostram a evolução de populações de bactérias ao longo do tempo em duas pessoas infectadas com a mesma bactéria. Nos dois casos, os doentes tomaram antibióticos.

Formule hipóteses sobre o que pode ter ocorrido para justificar a diferença nos gráficos dos dois casos.

Acerto = 26%

Exemplo de item do Nível 4 - Letramento científico proficiente

Acerto = 11%