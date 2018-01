Confira quais instituições alteraram o retorno às aulas Entre as universidades, escolas, colégios e cursinhos preparatórios para o vestibular consultados pelo Estadão e Estadão.edu, a maioria optou por aderir à recomendação da Secretaria de Saúde paulista e adiou as datas de retorno às aulas. Confira o calendário abaixo e fique atento às mudanças de datas nos portais das instituições em que você estuda*: Colégios: Adiado para 17 de agosto: Colégio Bandeirantes Colégio Benjamin Constant Colégio da Companhia de Maria Colégio Dante Alighieri Colégio Etapa (educação infantil e ensino fundamental) Colégio Global Colégio Guilherme Dumont Villares Colégio Giusto Zonzini Colégio Ítaca Colégio Magister Colégio Magno Colégio Objetivo (educação infantil e ensino findamental) Colégio Pentágono Colégio Rainha da Paz Colégio Regina Mundi Colégio Rio Branco Colégio SAA Colégio Sagrado Coração de Jesus Colégio Santa Marcelina Colégio São Domingos Colégio Sion Colégio Vera Cruz Escola Carlitos Escola Nova Lourenço Castanho Escola Projeto Vida Escola Waldorf Rudolf Steiner Externato Nossa Senhora Menina Adiado para 10 de agosto: COC (exceto 3° ano do ensino médio e cursinho) Colégio Batista Brasileiro Colégio Cristo Rei Colégio Domus Sapentiae Colégio Etapa (ensino médio) Colégio Franciscano Pio XII Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida Colégio Hugo Sarmento Colégio Friburgo Colégio I.L.Peretz Colégio Lavne Colégio Mackenzie Colégio Marista Arquidiocesano Colégio Miguel de Cervantes Colégio Montessori Santa Terezinha Colégio Objetivo (ensino médio) Colégio Ofélia Fonseca Colégio Oswald de Andrade/Caravelas Colégio Palmares Colégio da Polícia Militar (educação infantil, ensino fundamental e médio) Colégio Porto Seguro Colégio Renascença Colégio Santa Cruz Colégio Santa Maria (fundamental e médio) Colégio Santo Américo Colégio Vértice Escola Carandá Escola Castanheiras Escola Cidade Jardim PlayPen Escola de Ed. Infantil Bola de Neve Escola Móbile Escola Nossa Senhora das Graças Escola Pueri Domus Escola Stance Dual Escola Suiço Brasileira de São Paulo Escola da Vila Mantêm data: Colégio Augusto Laranja Colégio Liceu Pasteur Colégio Nossa Senhora do Rosário Colégio Objetivo Colégio Santa Maria (educação infantil) Colégio Santo Antonio de Lisboa Colégio São Vicente de Paulo Estilo de Aprender Prima Escola Montessori Indefinido: Colégio Assunção (não haverá aulas entre os dias 29 e 31) Colégio Humboldt (não haverá aulas até o dia 3 de agosto) Colégio Notre Dame (não haverá aulas até dia 7) Colégio São Luís (não haverá aulas entre 3 e 8 de agosto) Faculdades e Universidades Adiado para 17 de agosto: Anhembi Morumbi Cásper Líbero Centro Universitário FEI Centro Universitário Ibero-Americano Centro Universitário de Santo André ESPM Estácio UniRadial (SP) Faculdade Editora Nacional FGV (Direito e Economia) Metodista PUC-SP UniABC Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Universidade Estadual Paulista (Unesp) Universidade Federal do ABC (UFABC) Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Universidade Municipal de São Caetano do Sul (Unimes) Universidade de São Paulo (USP) Adiado para 10 de agosto: Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia Mackenzie Unip (para alunos a partir do 3°período. Os demais iniciam dia 11) Adiado para 11 de agosto: Uninove Mantêm data: FAAP FMU Uniban Cursinhos: Adiado para 10 de agosto: Anglo Etapa Objetivo Mantêm data: COC (somente 3° ano do ensino médio e cursinho) Poli (em aula desde 21 de julho) Santa Maria * Estas datas foram informadas pelas unidades de ensino e poderão ser alteradas nos próximos dias. Atualizado às 19h16 de quinta-feira, 30 de julho.