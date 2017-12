Confira os locais de prova do exame da OAB

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) publicou a lista com os locais de prova do 16º Exame de Ordem, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A prova será aplicada neste domingo, 15, em 172 locais.

Confira a lista neste link.

O candidato também pode fazer a consulta utilizando seu CPF.

Os bacharéis têm de ficar atentos ao horário: os portões serão fechados pontualmente às 13 horas (horário de Brasília) pelo coordenador do local de prova. Para planejar o caminho para o exame no dia seguinte, professores recomendam considerar possíveis alterações no trânsito ou imprevistos ao longo do trajeto que o candidato pretende fazer. Em São Paulo, por exemplo, estão programadas manifestações.

Algumas capitais brasileiras terão mais de um local de prova. É o caso de Belo Horizonte e Curitiba, onde os exames serão realizados em três lugares diferentes. Em Brasília, Vitória e Rio de Janeiro, serão dois locais de prova. Já na cidade de São Paulo, todos os candidatos devem ir à sede da Universidade Nove de Julho (Uninove), na Rua Vergueiro.

Para os candidatos que estão se preparando para a prova, o Estado colocou no ar um simulado do exame da OAB, preparado com exclusividade pelos professores da Rede LFG.