Confira os 10 melhores cursos de Direito e Administração do País, segundo o Enade Nesta quinta-feira foi divulgado o resultado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) relativo a 2009. O exame é aplicado a alunos ingressantes e concluintes de cursos superiores com o objetivo de aferir a qualidade do ensino oferecido. Cada graduação recebe uma nota em uma escala de 1 a 5, sendo que 1 e 2 são considerados desempenho insatisfatório; 3, razoável; e 4 e 5, bom.