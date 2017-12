Confira o gabarito oficial do Enem 2010

O Inep acaba de divulgar o gabarito oficial do Enem 2010. Clique no link para acessar o PDF:

Provas do sábado (Ciências Humanas e Ciências da Natureza)

- Caderno de questões amarelo

- Caderno de questões rosa

- Caderno de questões branco

- Caderno de questões azul

Provas do domingo (Linguagens e Códigos e Matemática)

- Caderno de questões amarelo

- Caderno de questões rosa

- Caderno de questões cinza

- Caderno de questões azul

As questões, contudo, têm pesos diferentes. Acertar um número 'X' de itens não significa que você alcançou a pontuação 'X'. As provas são corrigidas pela Teoria de Resposta ao Item (TRI). As notas dos candidatos serão publicadas apenas em janeiro.

O gabarito deveria ter sido divulgado na terça-feira, mas havia sido impedido pela liminar da Justiça Federal do Ceará que suspendia o Enem. Nesta sexta-feira, o recurso da Advocacia Geral da União (AGU) contra a liminar foi acolhido e o Inep pode divulgar os resultados.

