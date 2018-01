Confira o gabarito do vestibular de inverno das Fatecs

O Centro Paula Souza divulgou a prova e o gabarito do vestibular de inverno das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), realizado neste domingo, 3. Os 39.377 candidatos disputam 10.860 vagas em cursos de graduação tecnológica oferecidos pelas 51 Fatecs.

Os estudantes tiveram de escrever uma redação e responder a 54 questões de múltipla escolha, das quais: 40 sobre biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, química e português; 5 questões envolvendo raciocínio lógico; e as 9 restantes com caráter multidisciplinar.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os cursos mais concorridos são Análise e Desenvolvimento de Sistemas, nas Fatecs Carapicuíba (13,65 c/v), Zona Leste (13,03 c/v) e São Paulo (12,70 c/v); Automação Industrial, na Fatec São Bernardo do Campo, com 12,48 c/v; e Comércio Exterior, na Fatec Barueri, com 10,75 c/v. Todos são oferecidos à noite.

A classificação geral dos candidatos deve sair no dia 19 de julho. Cada Fatec vai divulgar uma lista de convocados para matrícula. A relação também estará nos sites www.centropaulasouza.sp.gov.br e www.vestibularfatec.com.br. Se as vagas oferecidas não forem preenchidas pelos candidatos da primeira chamada, a segunda lista será afixada nas faculdades no dia 21.

A matrícula deve ser feita na secretaria da Fatec onde o candidato pretende estudar, no horário determinado pela unidade de ensino. Perderá direito à vaga quem não fizer a matrícula na data determinada ou deixar de apresentar os documentos exigidos.

20 de julho: matrícula dos convocados na primeira lista;

21 de julho: divulgação dos convocados da segunda lista, nas respectivas Fatecs;

22 de julho: matrícula dos candidatos da segunda lista.