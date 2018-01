Confira o gabarito do simulado da prova de Linguagens e Códigos do Enem 2010

Como se sair bem nas questões de língua estrangeira que serão cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir deste ano? A supervisora de inglês do cursinho Anglo, Patrícia Senne dos Santos, dá seis dicas aos estudantes. Ela também comenta itens do simulado da prova de Linguagens e Códigos realizada a pedido do Estadão.edu. Confira:

1) Não fique preocupado em traduzir cada uma das palavras para entender o significado do texto.

2) A prova deve explorar vários gêneros de textos: anúncios publicitários, reportagens científicas, textos sobre economia, etc.

3) Gráficos, tabelas e charges podem ser explorados também em língua estrangeira. É importante treinar a resolução de questões desse tipo fazendo provas antigas.

4) Para não perder tempo, use a tática "pega-varetas". Comece pelas questões que são mais fáceis para você. Deixe as mais difíceis para o fim.

5) Leia as perguntas antes de ler o texto. Assim, você consegue antecipar elementos e fazer uma leitura mais focada.

6) Comece a ler o texto pelo título, origem e data - são informações muito importantes para você se situar sobre o que você irá aprender.

Gabarito do simulado aplicado pelo Anglo em parceria com o Estadão.edu:

1) B

2) C

3) E

4) E

5) B

6) C

7) B

8) D

9) B

10) D

11) A

12) B

13) B

14) E

15) A

16) D

17) D

18) A

19) E

20) C

21) B

22) B

23) C

24) B

25) C

26) B

27) C

28) C

29) D

30) A

31) A

32) C

33) A

34) D

35) D

36) C

"A questão parece de gramática, mas não é. Avalia a compreensão de texto porque, a rigor, as cinco alternativas poderiam ser trocadas pelo it. Intenção é verificar os conhecimentos de coesão e coerência, pois esse pronome funciona como um item de ligação entre os parágrafos. Para marcar a resposta correta, também era importante saber o significado do verbo warns."

37) B

"Avalia a leitura do texto como um todo, mas só o título já ajuda - Aids 'key cause of female death. A alternativa correta diz que a Aids é o principal agente causador de doenças e mortes entre as mulheres."

38) E

"Não basta prestar atenção somente ao gráfico. É preciso ler, também, as informações que estão no texto."

39) D

"Similar à questão 36. Given indica causa, motivo, e é uma palavra muito comum em textos de economia, que têm gráficos, tabelas. Trata-se de uma estrutura importante, e é fundamental saber que sentido ela dá ao texto. É um exemplo do que chamamos de marcadores do discurso."

40) C

"O primeiro período, South Africa is a land of contrasts, já denuncia o assunto do texto, que fala de coisas positivas e negativas sobre a África do Sul, costuradas com a expressão yet. O yet é um "mas" sofisticado, digamos assim. Funciona como um but."

41) B

"Quando você tiver dois textos, leia os dois títulos para descobrir de que forma eles estão interligados. Aqui, a prova explora dois tipos de linguagem: a escrita e a da charge. Não duvido que o vestibulando preste atenção, primeiro, à imagem. E ela ajuda a entender o texto acima."

42) C

"O mais importante é checar qual o país que mais gasta com medidas sustentáveis - absolutamente e proporcionalmente. O texto, de economia, tem muitas palavras cognatas, o que facilita a interpretação."

43) D

"Pelas imagens, você já nota que são anúncios de épocas diferentes, mas que falam de questões atuais, como a sexualidade e as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). O vocabulário não é difícil, e as alternativas corretas podem ser apontadas mesmo que o candidato não entenda todas as palavras das publicidades."

44) D

"Esta questão mostra porque falamos tanto da necessidade de o candidato ter conhecimento de mundo, repertório. O problema da fome é bastante discutido e, lendo as alternativas antes do texto, já é possível ter um indicativo do que é ou não correto."

45) C

"Explora a capacidade de o estudante interpretar a linguagem do humor. Charges como essas são facilmente encontradas em jornais, revistas e na internet. O texto ajuda, claro, mas ele não é a informação mais importante. Library, por exemplo, é um famoso falso cognato (significa biblioteca, e não livraria, em português). Nas alternativas, sempre tenha cuidado com palavras como exclusivamente, unicamente. São recursos usados para confundir o candidato."