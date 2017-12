Confira lista de cursos de carreiras do futuro

Econofísica

Curso: Física

Inscrições: vestibular no fim do ano; ainda sem previsão de datas

Investimento: gratuito

Vagas: Bauru (60), Guaratinguetá (40), Ilha Solteira (30), Presidente Prudente (30), Rio Claro (40), São José do Rio Preto (50)

Curso: Mestrado profissional em Ensino de Física

Inscrições: início do processo seletivo em agosto

Investimento: gratuito

Vagas: Rio de Janeiro (10)

Gestor de resíduos

Curso: MBA em Gestão Integrada de Resíduos Sólidos na USP

Inscrições: anual, com entrada em março

Investimento: R$ 27 mil

Vagas: 40 vagas

Curso: Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Inscrições: processo seletivo abre em outubro

Investimento: varia de acordo com a unidade do Senac:

SENAC JABAQUARA: 20 parcelas de R$ 487,50 no boleto bancário (sujeitas a reajuste a partir da 13ª parcela) ou 10% de desconto no pagamento à vista do valor total do curso.

SENAC - SANTO AMARO: 20 parcelas de R$519,35 no boleto bancário (sujeitas a reajuste a partir da 13ª parcela/valor referente à turma em andamento) ou 10% de desconto no pagamento à vista do valor total do curso.

SENAC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: 24 parcelas de R$ 277,00* no boleto bancário ou 10% de desconto no pagamento à vista do valor total do curso. Valor total do curso: R$ 6.648,00.

SENAC JUNDIAÍ: 21 parcelas de R$ 395,71 no boleto bancário (sujeitas a reajuste a partir da 13ª parcela/valor referente à turma em andamento) ou 10% de desconto no pagamento à vista do valor total do curso (valor total do curso R$ 8.310,00)

Vagas: Jundiaí (36), São José do Rio Preto (35), outras unidades não informam

Engenheiro hospitalar

Curso: pós-graduação de Engenharia e Manutenção Hospitalar do Centro Universitário da FEI.

Inscrições: duas vezes ao ano, no início de cada semestre.

Investimento: R$1.015 mensais

Vagas: mínimo de 20 e máximo de 40.

Curso: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica

Inscrições: matrículas em fevereiro de cada ano

Investimento: gratuito

Vagas: não informado

Gestor de big data

Curso: MBA Analytics em Big Data - FIA

Inscrições: Abertas até 30 de abril

Investimento: R$ 28 mil

Vagas: não informado

Curso: MBA EM BIG DATA (DATA SCIENCE) - FIAP

Inscrições: até 02 de abril

Investimento:

ALPHAVILLE 13/04 SEG E QUA + 12 SEX 24x de 751,01*

VILA OLÍMPIA 24/03 TER E QUI + 7 SÁB 24x de 883,53*

PAULISTA 22/04 SEG E QUA + 10 SÁB 24x de 883,53*

Vagas: não informado

Gerontologia

Curso: Gerontologia na UFSCar

Inscrições: vestibular no fim do ano; ainda sem datas previstas

Investimento: gratuito

Vagas: 40 vagas por ano

Curso: Gerontologia na USP

Inscrições: vestibular no fim do ano

Investimento: gratuito

Vagas: 60

Ciências Atuariais

Curso: Ciências Atuariais na USP

Inscrições: vestibular em novembro, dezembro e janeiro, sem datas divulgadas

Investimento: gratuito

Curso: Ciências Atuariais na FMU

Inscrições: vestibular a cada seis meses

Investimento: mensalidade de R$ 587,00

Vagas: não disponível

Desenhista projetista de arquitetura naval

Curso: Técnico em construção naval no IFPE

Inscrições: entrada duas vezes por ano, por meio do vestibular realizado em dezembro

Investimento: gratuito

Vagas: 72 por ano

Sistemas da Informação

Curso: Sistemas de Informação em Comunicação e Gestão

Inscrições: abertas até 18 de junho, vestibular em 21 de junho

Investimento: R$ 2.940 mensais

Vagas: 100 por ano

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação - USP

Inscrições: vestibular no fim do ano

Investimento: gratuito

Vagas: matutino (60), noturno (120)

Economia agroindustrial

Curso: MBA em Gestão Estratégica do Agronegócio

Investimento:R$ 33,7 mil

Inscrições: até 28 de março

Vagas: Não tem número de vagas específicas.

Curso: Pós-graduação em Economia Aplicada

Investimento: taxa de matrícula no valor de R$ 150,00 por disciplina

Inscrições: abrem em janeiro

Vagas: não informado

Designer

Curso: Design de Produto

Inscrições: vestibular duas vezes por ano - provas em julho e em dezembro

Investimento: R$ 2.570 mensais

Vagas: 180 por ano

Curso: Design - USP

Inscrições: vestibular no fim do ano

Investimento: gratuito

Vagas: Noturno (40)