Confira informações das 50 escolas citadas no caderno especial

Alterada às 9h42

Confira informações sobre as escolas de cada região de São Paulo com melhor desempenho no Enem aplicado em 2014. O corte feito pelo Estado exclui os colégios em que menos de 61 alunos realizaram o exame:

CENTRO

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo

Endereço: R. da Cantareira, 1.351, Luz, tel. 2155-3300

Período de matrícula: De 21 de setembro a 8 de novembro

Método de ingresso: Entrevista (EM) - no caso do ensino técnico, há processo seletivo

Alunos por turma: 35

Mensalidade: Não informada

Site: liceuescola.com.br

Etesp - Escola Técnica Estadual de São Paulo

Endereço: Praça Coronel Fernando Prestes, 74, Luz, tel. 3326-0993

Período de matrícula: Inscrições para o processo seletivo de 6 de outubro a 10 de novembro

Método de ingresso: Vestibulinho

Alunos por turma: Até 40

Mensalidade: Gratuita

Site: etesaopaulo.com.br

Colégio São Luís

Endereço: R. Haddock Lobo, 400, Cerqueira César, tel 3138-9600

Período de matrícula: De junho a setembro

Método de ingresso: Participação em atividades lúdico-pedagógicas (1º ano do EF); sondagem (a partir do 2º ano do EF). Quando solicitado, pode haver entrevista com o responsável em todas as séries

Alunos por turma: 20 (1º ano do EF); de 25 a 30 (2º ao 5º ano do EF); de 30 a 35 (EF2); de 35 a 40 (EM)

Mensalidade: De R$ 1.886 a R$ 2.624

Site: saoluis.org

Colégio Rio Branco

Endereço: Av. Higienópolis, 996, Higienópolis, tel. 3829-2900

Período de matrícula: De agosto até o início das aulas

Método de ingresso: Análise de perfil

Alunos por turma: 25 (do 1º ao 3º anos do EF); 30 (4º e 5º ano do EF); 35 (EF2); 40 (EM)

Mensalidade: De R$ 1.761,83 a R$ 2.640,80

Site: crb.g12.br

Colégio Mackenzie

Endereço: R. Itambé, 45, Higienópolis, tel. 2114-8355

Período de matrícula: De setembro a dezembro

Método de ingresso: Prova de português e matemática

Alunos por turma: 25 (1º e 2º anos de EF); 30 (do 3º ao 6º ano do EF); 35 (a partir do 7º ano de EF)

Mensalidade: De R$ 1.689 a R$ 1.997

Site: http://colegio.mackenzie.br

Objetivo Centro Interescolar - Unidade Paulista

Endereço: Av. Paulista, 900, Bela Vista, tel. 3170-3797

Período de matrícula: De setembro a janeiro

Método de ingresso: Análise de currículo e entrevista

Alunos por turma: 35 (6º e 7º anos do EF); 40 (8º e 9º anos do EF); 45 (EM)

Mensalidade: De R$ 2.057,76 a R$ 2.383,46

Site: objetivo.br

Colégio São Luís - Unidade II

Endereço: R. Bela Cintra, 985, Consolação, tel. 3138-9600

Período de matrícula: De junho a setembro

Método de ingresso: Participação em atividades lúdico-pedagógicas (1º ano do EF); sondagem (a partir do 2º ano do EF). Quando solicitado, pode haver entrevista com o responsável em todas as séries

Alunos por turma: 20 (1º ano do EF); de 25 a 30 (2º ao 5º ano do EF); de 30 a 35 (EF2); de 35 a 40 (EM)

Mensalidade: De R$ 1.886 a R$ 2.624

Site: saoluis.org

Etec Dra. Maria Augusta Saraiva

Endereço: Rua Guaianases, 1385, Campos Elíseos, tel. 3224-0744

Período de matrícula: Inscrições para o processo seletivo de 6 de outubro a 10 de novembro

Método de ingresso: Vestibulinho

Alunos por turma: No máximo 40

Mensalidade: Gratuita

Site: etecdramariaaugustasaraiva.com.br

Colégio Fecap

Endereço: Av. da Liberdade, 532, Liberdade, tel. 3272-2222

Período de matrícula: Não informado

Método de ingresso: Teste de conhecimento

Alunos por turma: Não informado

Mensalidade: Não informada

Site: colegiofecap.com.br

Etec Carlos de Campos

Endereço: R. Monsenhor Andrade, 798, Brás, tel. 3033-9263

Período de matrícula: Inscrições para o processo seletivo de 6 de outubro a 10 de novembro

Método de ingresso: Vestibulinho

Alunos por turma: No máximo 40

Mensalidade: Gratuita

Site: eteccarlosdecampos.com.br

LESTE

Colégio Agostiniano Mendel

Endereço: R. Padre Estêvão Pernet, 620, Tatuapé, tel. 2090-3266

Período de matrícula: De setembro a dezembro

Método de ingresso: Atividade (EF1); prova (EF2 e EM)

Alunos por turma: Não informado

Mensalidade: Não informada

Site: agostinianomendel.com.br

Colégio Agostiniano São José

Endereço: R. Marquês de Abrantes, 365, Belém, 3465-5200 (EF); Rua Herval, 1019, Belém, tel. 3465-5201 (EM)

Período de matrícula: De setembro a dezembro

Método de ingresso: Prova diagnóstica

Alunos por turma: Não informado

Mensalidade: De R$ 1.050,57 a R$ 1.360

Site: agostinianosaojose.com.br

Colégio Brasília de São Paulo

Endereço: R. Angá, 395, Vila Formosa, tel. 2211-0066

Período de matrícula: Já começou a reserva de vagas

Método de ingresso: Visita e prova

Alunos por turma: Não informado

Mensalidade: De R$ 1.005,33 a R$ 1.438,67

Site: colegiobrasilia.com.br

Colégio João XXIII

Endereço: R. José Zappi, 165, Vila Prudente, tel. 2271-3364

Período de matrícula: De setembro a dezembro

Método de ingresso: Visita agendada e entrevista

Alunos por turma: Não informado

Mensalidade: De R$ 1.120 a R$ 1.366

Site: colegiojoao23.com.br

Colégio Argumento

Endereço: Av. João Batista de Oliveira, 350, Ermelino Matarazzo, tel. 2943-1002

Período de matrícula: De setembro a dezembro

Método de ingresso: Entrevista e/ou prova, conforme a série

Alunos por turma: 15 a 30 (EF); 30 a 45 (EM)

Mensalidade: De R$ 621 a R$ 1.029

Site: www.argumento.com.br

Objetivo Centro Interescolar - Unidade Tatuapé

Endereço: R. Coelho Lisboa, 334, Tatuapé, tel. 2941-5249

Período de matrícula: De setembro a fevereiro

Método de ingresso: Análise de currículo e entrevista

Alunos por turma: 35 (6º e 7º anos do EF1); 40 (8º e 9º anos do EF2); 45 (EM)

Mensalidade: De R$ 2.057,76 a R$ 2.383,46

Site: objetivo.br

Etec São Mateus

Endereço: R. Soledade de Minas, 87, Jardim São Cristóvão, tel. 2721-5111

Período de matrícula: Inscrições para o processo seletivo de 6 de outubro a 10 de novembro

Método de ingresso: Vestibulinho

Alunos por turma: No máximo 40

Mensalidade: Gratuita

Site: etecsaomateus.com.br

Colégio Exatus

Endereço: R. Dr. Corinto Baldoino Costa, 165, Tatuapé, tel. 2091-0171

Período de matrícula: Não informado

Método de ingresso: Não informado

Alunos por turma: Não informado

Mensalidade: Não informada

Site: colegioexatus.com.br

Colégio Santa Catarina

Endereço: R. da Mooca, 3758, Mooca, tel. 2076-9999

Período de matrícula: A partir de 21 de setembro até o preenchimento

Método de ingresso: Prova de sondagem

Alunos por turma: 30 (EF1); 35 (EF2); 38 (EM)

Mensalidade: De R$ 1.009 a R$ 1.268 (valores de 2015)

Site: santacatarina-sp.com.br

Colégio Marupiara

Endereço: R. Evangelina, 1390, Jd. Têxtil, tel. 2941-4670

Período de matrícula: Não informado

Método de ingresso: Não informado

Alunos por turma: Não informado

Mensalidade: Não informada

Site: marupiara.com.br

NORTE

Instituto Federal de São Paulo - Câmpus São Paulo

Endereço: R. Pedro Vicente, 625, Canindé, 2763-7611

Período de matrícula: Ainda não foi divulgado

Método de ingresso: Prova (ensino técnico)

Alunos por turma: Varia conforme o curso

Mensalidade: Gratuita

Site: ifsp.edu.br

Colégio Imperatriz Leopoldina

Endereço: R. Pedro Doll, 240, Santana, tel. 2950-2211

Período de matrícula: Não informado

Método de ingresso: Não informado

Alunos por turma: Não informado

Mensalidade: Não informada

Site: colegiocil.com.br

Colégio Jardim São Paulo - Unidade Tremembé

Endereço: Av. Nova Cantareira, 4.416, Tremembé, tel. 2821-6645

Período de matrícula: De 21 de setembro a 3 de outubro

Método de ingresso: Prova de sondagem pedagógica

Alunos por turma: Cerca de 25

Mensalidade: De R$ 942 a R$ 1.406

Site: jardimsaopaulo.com.br

Colégio Jardim São Paulo

Endereço: R. Cataguases, 151, Jardim São Paulo, tel. 2821-4000

Período de matrícula: De 21 de setembro a 3 de outubro

Método de ingresso: Prova de sondagem pedagógica

Alunos por turma: Cerca de 25

Mensalidade: De R$ 942 a R$ 1.406

Site: jardimsaopaulo.com.br/

Colégio Miranda

Endereço: R. Coronel José Rufino Freire, 83, Pirituba, tel. 3901-0886

Período de matrícula: Não informado

Método de ingresso: Não informado

Alunos por turma: Não informado

Mensalidade: Não informada

Site: colegiomiranda.com.br

Etec Albert Einstein

Endereço: R. Nova Granada, 35, Casa Verde, 3966-0503

Período de matrícula: Inscrições para o processo seletivo de 6 de outubro a 10 de novembro

Método de ingresso: Vestibulinho

Alunos por turma: No máximo 40

Mensalidade: Gratuita

Site: etealberteinstein.com

Etec Parque da Juventude

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2630, Santana, tel. 22216-0086

Período de matrícula: Inscrições para o processo seletivo de 6 de outubro a 10 de novembro

Método de ingresso: Vestibulinho

Alunos por turma: No máximo 40

Mensalidade: Gratuita

Site: etecparquedajuventude.com.br

Etec Mandaqui

Endereço: R. Dr. Luis Lustosa da Silva, 303, Mandaqui, tel. 2973-8755

Período de matrícula: Inscrições para o processo seletivo de 6 de outubro a 10 de novembro

Método de ingresso: Vestibulinho

Alunos por turma: No máximo 40

Mensalidade: Gratuita

Site: etecmandaqui.com.br

Etec Profª Dra. Doroti Quimo Kanashiro Toyohara

Endereço: R. Ambrósia do México, 180, Pirituba, tel. 3972-0199

Período de matrícula: Inscrições para o processo seletivo de 6 de outubro a 10 de novembro

Método de ingresso: Vestibulinho

Alunos por turma: No máximo 40

Mensalidade: Gratuita

Site: etecpirituba.com.br

Objetivo Centro Interescolar - Unidade Cantareira

Endereço: Av. Água Fria, 1.913, Água Fria, tel. 2203-6144

Período de matrícula: De setembro a fevereiro

Método de ingresso: Análise de currículo e entrevista

Alunos por turma: 35 (6º e 7º anos do EF1); 40 (8º e 9º anos do EF2); 45 (EM)

Mensalidade: De R$ 2.057,76 a R$ 2.383,46

Site: objetivo.br

OESTE

Colégio Albert Sabin

Endereço: Av. Darcy Reis, 1.901, Parque dos Príncipes, tel. 3712-0713

Período de matrícula: De agosto a dezembro

Método de ingresso: Para a educação infantil, integração; no primeiro ciclo do fundamental, avaliação diagnóstica; do 6º ano do fundamental ao ensino médio, processo seletivo

Alunos por turma: de 12, no material 1, a 40, do fundamental 2 ao médio

Mensalidade: De R$ 1.644 a R$ 2.081

Site: www.albertsabin.com.br

Colégio Santa Cruz

Endereço: Av. Arruda Botelho, 255, Alto de Pinheiros, tel. 3024-5199

Período de matrícula: Não informado

Método de ingresso: Não informado

Alunos por turma: Não informado

Mensalidade: Não informada

Site: santacruz.g12.br

Colégio Vital Brazil

Endereço: Av. Nossa Senhora da Assunção, 438, Vila Butantã, tel. 3712-2218

Período de matrícula: Ao longo do ano

Método de ingresso: A partir do 6º ano do EF2, avaliação e entrevista

Alunos por turma: 30 (EF1); 35 (EF2 e EM)

Mensalidade: De R$ 1.490 a R$ 1.765

Site: vitalbrazilsp.com.br

Colégio Dante Alighieri

Endereço: Al. Jaú, 1.061, Jardins, tel. 3179-4400

Período de matrícula: Não informou

Método de ingresso: Visita ao colégio; em 2015, foi realizada em 22 de agosto (EF1); avaliação de ingresso (EF2 e EM)

Alunos por turma: 30

Mensalidade: De R$ 2.103 a R$ 2.569

Site: colegiodante.com.br

Escola Vera Cruz - Unidade III

Endereço: R. Baumann, 73, Vila Leopoldina, tel. 3838-5990

Período de matrícula: Não informado

Método de ingresso: Não informado

Alunos por turma: Não informado

Mensalidade: Não informada

Site: site.veracruz.edu.br/inicio

Objetivo Centro Interescolar - Unidade Pompeia

Endereço: Av. Santa Marina, 950, Água Branca, tel. 3613-7003

Período de matrícula: De setembro a janeiro

Método de ingresso: Análise de currículo e entrevista

Alunos por turma: 35 (6º e 7º anos do EF1), 40 (8º e 9º anos do EF2); 45 (EM)

Mensalidade: De R$ 1.646,85 a R$ 1.907,49

Site: objetivo.br

Etec Guaracy Silveira

Endereço: R. Ferreira de Araújo, 527, Pinheiros, tel. 3031-6208

Período de matrícula: Inscrições para o processo seletivo de 6 de outubro a 10 de novembro

Método de ingresso: Vestibulinho

Alunos por turma: No máximo 40

Mensalidade: Gratuita

Site: etecguaracy.com.br

Colégio Rainha da Paz

Endereço: R. Dona Elisa de Moraes Mendes, 39, Alto de Pinheiros, tel. 3021-5711

Período de matrícula: A partir de 2 de outubro

Método de ingresso: Atividades diagnósticas

Alunos por turma: Não informado

Mensalidade: De R$ 1.846 a R$ 2.208 (valores de 2015)

Site: rainhadapaz.g12.br

Colégio Sagrado Coração de Jesus

Endereço: R. Caraíbas, 882, Vila Pompeia, tel. 3202-8500

Período de matrícula: Não informado

Método de ingresso: Não informado

Alunos por turma: Não informado

Mensalidade: Não informada

Site: redesagrado.com

Etec Prof. Basilides de Godoy

Endereço: R. Guaipá, 678, Vila Leopoldina, tel. 3834-4111

Período de matrícula: Inscrições para o processo seletivo de 6 de outubro a 10 de novembro

Método de ingresso: Vestibulinho

Alunos por turma: No máximo 40

Mensalidade: Gratuita

Site: basilides.com.br

Colégio Módulo

Endereço: R. Tito, 1175, Lapa, tel. 3670-7070

Período de matrícula: A partir de 1º de fevereiro de 2016

Método de ingresso: Entrevista

Alunos por turma: 25 a 35 (EF1); 30 a 40 (EF2); 30 a 40 (EM)

Mensalidade: De R$ 1.029 a R$ 1.597 - no ensino técnico de R$ 840 a R$ 1.200

Site: colegiomodulo.com.br

SUL

Colégio Vértice - Unidade II

Endereço: Não informado

Período de matrícula: Não informado

Método de ingresso: Não informado

Alunos por turma: Não informado

Mensalidade: Não informada

Site: colegiovertice.com.br

Colégio Móbile

Endereço: R. Diogo Jácome, 848, Vila Nova Conceição, tel. 5536-4402

Período de matrícula: Varia conforme o ano

Método de ingresso: Visita (1º e 2º anos EF); Avalições diagnósticas (3º ao 9º anos do EF); apresentação do projeto pedagógico (EM)

Alunos por turma: 28 (EF1); 30 (EF2); 40 (EM)

Mensalidade: De R$ 2.520 a R$ 3.025

Site: escolamobile.com.br

Colégio Bandeirantes

Endereço: R. Estela, 268, Vila Mariana, tel. 5087-3500

Período de matrícula: Varia de série para série

Método de ingresso: reserva de matrícula (6º ano do EF); avaliação (7º ao 9 º anos do EF); prova prova de português, inglês e matemática (1º e 2º anos do EM)

Alunos por turma: 35

Mensalidade: De R$ 2.797 a R$ 3.045

Site: colband.com.br

Colégio Etapa

Endereço: R. Vergueiro, 1951, Vila Mariana, tel. 2187-1000

Período de matrícula: Há diferentes datas ao longo do ano

Método de ingresso: Prova e entrevista

Alunos por turma: Cerca de 50

Mensalidade: De R$ 2.229 a R$ 2.913

Site: colegioetapa.com.br

Colégio Santo Américo

Endereço: R. Santo Américo, 275, Jardim Colombo, tel. 4084-1888

Período de matrícula: Encerrou em 8 de setembro

Método de ingresso: Dinâmica (do 2º ao 9º ano de EF) ou teste (EM)

Alunos por turma: No máximo 35

Mensalidade: No ensino fundamental, de R$ 3.114 a R$ R$ 3.808 - para o ensino médio, o valor não foi informado

Site: csasp.g12.br

Colégio Miguel de Cervantes

Endereço: Av. Jorge João Saad, 905, Morumbi, tel. 3779-1800

Período de matrícula: Até dezembro

Método de ingresso: Visita e entrevista individual (se necessário)

Alunos por turma: De 30 a 34

Mensalidade: De R$ 2.747 a R$ 3.240

Site: cmc.com.br

Colégio Visconde de Porto Seguro

Endereço: R. Floriano Peixoto Santos, 55, Morumbi, tel. 3771-8000

Período de matrícula: Não informado

Método de ingresso: Não informado

Alunos por turma: Não informado

Mensalidade: Não informada

Site: portoseguro.org.br

Colégio Santa Maria

Endereço: Av. Sgto. Geraldo Santana, 901, tel. 2198-0600

Período de matrícula: Até dezembro

Método de ingresso: Reunião com a direção, vivência em grupo e escritas de Língua Portuguesa e Matemática(EF1); reunião com a direção e verificações de Língua Portuguesa, Matemática e Inglês (EF2); prova de Português, Matemática, Inglês e Dinâmica de Grupo (1º ano do EM); prova de Português, Física, História, Geografia, Biologia, Química e Matemática (2º e 3º anos do EM)

Alunos por turma: Não informado

Mensalidade: De R$ 1.236 a R$ 1.779

Site: colsantamaria.com.br

Escola Nossa Senhora das Graças

Endereço: Rua Tabapuã, 303, Itaim Bibi, tel. 3165-2266

Período de matrícula: A partir de 23 de junho

Método de ingresso: Avaliação diagnóstica e entrevista (do 2º ao 9º ano); avaliação pedagógica (EM)

Alunos por turma: 25 (EF1); 30 (EF2); 32 (EM)

Mensalidade: De R$ 2.470 a R$ 2.990

Site: gracinha.g12.br

Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade III

Endereço: Rua Itapaiúna, 1.355, Panamby, tel. 3747-9000

Período de matrícula: Não informado

Método de ingresso: Não informado

Alunos por turma: Não informado

Mensalidade: Não informada

Site: portoseguro.org.br

* Informações e valores de mensalidade não incluem o ensino infantil