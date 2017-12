Confira gabarito da prova da Fuvest

A Fuvest divulgou o gabarito da prova de múltipla escolha, realizada na tarde deste domingo. Havia 132.993 candidatos. Este ano, a abstenção foi a maior desde 2002 - 7,79% dos inscritos no vestibular faltaram.

Os primeiros a sair da prova, às 16h, afirmaram que as questões de exatas, especialmente matemática, por ter exigido muita trigonometria, foram difíceis.

Segundo a Fuvest, a prova transcorreu sem incidentes graves.

