Confira dicas de especialistas para estudar para concursos

- Assistir a provas orais e de tribuna

O professor Nestor Távora dá outra dica valiosa para quem já decidiu qual carreira seguir e mesmo para aqueles que ainda buscam que caminho trilhar. "As provas orais e de tribuna são abertas ao público nos fóruns e nos tribunais, as datas estão disponíveis no edital. O aluno de graduação deve assistir a essas avaliações para se inteirar do mundo que ele pretende ingressar."

- Buscar bibliografia específica

O diretor acadêmico da IOB Concursos, Leonardo Pereira, orienta que, quando identificada a carreira, é hora de buscar respostas para o perfil da banca examinadora, o tipo de matéria que é cobrada no concurso e até o grau de dificuldade médio dos exames. Com a ideia formada, de acordo com Pereira, o plano passa a ser a seleção da bibliografia específica. "Normalmente indico um manual por matéria de alguém que exerça as funções pretendidas, para depois passar para a doutrina mais refinada."

- Ler livros específicos para matérias dissertativas

Para o professor Flávio Augusto Monteiro de Barros, presidente do curso especializado FMB, os advogados que pretendem seguir carreira jurídica devem ler livros específicos para as matérias dissertativas. Cadernos e apostilas devem ser consultados para as demais matérias. "O aluno deverá seguir um modelo de estudo para ter resultados mais eficazes", afirma.

- Revisar o conteúdo aprendido

O método sugerido pelo professor Flávio Augusto Monteiro de Barros é ler e formular perguntas por escrito sobre o texto lido e fazer revisão semanal de toda a matéria estudada até então.