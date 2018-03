Confira como se preparar para as provas

- Ter foco no estudo

A professora Laurady Figueiredo, do Curso Preparatório IOB Online, enfatiza a importância do estudo focado. "As disciplinas ministradas ao longo do curso de Direito ficam dispersas. O aluno deve estar atento não somente ao estudo acumulado de concursos anteriores, mas também às atualizações da Legislação."

- Fazer cursos online

Para aprimorar o conhecimento, vale até apelar para a tecnologia e ingressar em cursos online, como complemento à forma tradicional. "O importante é que o aluno monte seu cronograma e estude, no mínimo, uma hora e meia durante o dia", aconselha o professor Juliano Colombo, do Grupo Educacional Verbo Jurídico. "Em um curso estruturado, as aulas online são complementadas como material de apoio e exercícios."

- Estudar a lei e marcar pontos importantes

Nos concursos de nível médio e superior, quando há exigência de conteúdos jurídicos, a regra é que as questões da prova serão construídas com base na "lei seca", ou seja, sem cobrar posicionamentos ou discussões jurisprudenciais, segundo Leonardo Pereira, diretor acadêmico e de serviços ao aluno da IOB Concursos. "Depois de entender a razão e os objetivos daquele conteúdo jurídico, uma sugestão é o estudo da lei e sua leitura, acompanhada de um marcador de textos que indique todos aqueles pontos que são importantes, facilitando uma revisão", aconselha Pereira.

- Revisar provas anteriores

Para ministrar aula aos concurseiros, o professor Witte usa apostilas ou livros baseados em provas anteriores para se entender como elas funcionam. "Os alunos não aprendem o suficiente em sala de aula, apenas compreendem o conceito. É preciso estudar a matéria em casa, no mesmo dia da aula, para que o conteúdo seja fixado."

- Fazer uma pausa para relaxar

O professor afirma que o ideal é estudar por 45 minutos e parar 15 minutos para espairecer. "Essa pausa restaura a capacidade de transmissão entre os neurônios, melhorando o armazenamento de informações."