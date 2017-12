Confira as universidades com os melhores cursos de graduação a distância do País

No quadro de medalhas abaixo, enumeramos as instituições de ensino superior que tiveram a maior quantidade de cursos com bom desempenho no Enade.

Medalhas de ouro apontam as graduações com a nota máxima no exame, 5. Só a Ulbra chegou duas vezes ao topo do pódio, com o curso de Ciências Sociais nas modalidades bacharelado e licenciatura.

Medalhas de prata são notas 4 no Enade, e as de bronze, notas 3. Para montar este ranking, desconsideramos notas 1 ou 2 porque elas são insatisfatórias, de acordo com o Ministério da Educação.

CONFIRA O RANKING