Confira as principais universidades com vagas para 2016

Federais

Há 63 universidades federais no Brasil. Dessas, segundo levantamento do Estado, 37 já divulgaram suas vagas para 2016: juntas, têm 109.559. Outras 25 ainda não definiram os números para o próximo ano, mas no vestibular de 2015 ofereceram 81.435 vagas. Apenas uma universidade não divulgou nenhuma informação.

O processo seletivo para as federais é realizado pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC). Informações sobre inscrições podem ser obtidas pelo site www.sisu.mec.gov.br. Enquanto os editais não são divulgados, o total de vagas pode sofrer alterações.

Em São Paulo, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) oferece 2.807 vagas para 62 cursos em 2016. “Passei em seis instituições em 2013, mas escolhi a UFSCar por ser uma federal de excelência e porque fica no interior”, conta Hendrick Gramasco, de 20 anos, estudante de Medicina.

Já a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) cresce na região metropolitana de São Paulo, na Baixada Santista e no Vale do Paraíba. Em 2017, a instituição abrirá turma de Direito em Osasco e projeta seu sétimo campus, na zona leste paulistana. Quem fez o vestibular 2015 pode concorrer a uma das 2.949 vagas. O total à disposição de quem pretende ingressar em uma das 40 opções de graduação ainda não foi divulgado.

Com 1.960 vagas abertas em 27 cursos nos câmpus de Santo André e de São Bernardo do Campo, a Universidade Federal do ABC (UFABC) se destaca pelo pioneirismo no ensino interdisciplinar por bacharelado. “Foi puxado me adaptar ao ritmo e à interdisciplinaridade, que obriga a saber de tudo, mesmo o que não é sua aptidão”, conta Luanna Parreira, de 26 anos, graduada em Ciências & Tecnologia pela UFABC.

USP

Fundada em 1934, a Universidade de São Paulo (USP) é reconhecida por oferecer qualidade em ensino, pesquisa e extensão, sendo considerada a melhor instituição de ensino superior do Brasil de acordo com vários rankings.

A USP possui 249 cursos, sendo Medicina, Psicologia e Engenharia Civil os mais concorridos. A tradição se estende a graduações como Direito, Arquitetura e Urbanismo e Jornalismo.

Já a Escola Politécnica (Poli), com mais de 120 anos, é apontada como uma das melhores da América Latina. Oferece 17 cursos de graduação, agrupados em quatro grandes áreas da Engenharia: Civil, Elétrica, Mecânica e Química. Incorporada à USP desde sua fundação, a Poli ocupa nove prédios na Cidade Universitária.

Uma das novidades no vestibular 2016 é que o curso de Engenharia Ambiental passa a ter processo de inscrição próprio na Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest). Em anos anteriores, os estudantes prestavam a prova para a área Engenharia Civil e só ao final do primeiro ano, com base nas notas obtidas nas disciplinas obrigatórias, é que optavam entre a Engenharia Civil e a Ambiental.

“Consideramos as necessidades do mercado de Engenharia, o interesse dos alunos e a capacidade que os departamentos e cursos tinham de absorver as vagas”, explica o professor Francisco Cardoso, presidente de Comissão de Graduação da Poli.

No vestibular deste ano, a USP oferece pela primeira vez 13,5% das vagas - 1.489 - pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

INSCRIÇÕES: Encerradas

VAGAS: 11.057

MENSALIDADE: Gratuita (ingresso por

meio do vestibular Fuvest)

DATA DA PROVA: 29/11/2015 (1ª fase)

e de 10 a 12/1/2016 (2ª fase)

RESULTADO: 2/2/2016

SITE: fuvest.br

Unesp

Medicina é o curso mais disputado na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp). Em 2105, foram 222,4 candidatos por vaga. Segundo mais procurado, Direito teve 66,4 alunos brigando por um lugar na universidade. Criada em 1976, a Unesp tem 7.355 vagas em 176 opções de cursos. Há unidades em 23 cidades, entre elas, São Paulo, Bauru e Presidente Prudente.

Implementada em 1963 como Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, a graduação foi incorporada à Unesp em 1976. Segundo a coordenadora da graduação em Medicina Humana da Unesp câmpus Botucatu, Jacqueline Teixeira Caramori, o curso é referência no Brasil e no exterior em ensino, pesquisa e extensão.

Para Jacqueline, um bom médico precisa ter disposição para estudar por toda a vida. “O trabalho exige inteligência e racionalidade, como também intuição, emoção, sensibilidade e capacidade de síntese. O médico que se vale desse dom tende a ter respeito, habilidades, compreensão e competência.”

Em 2015, cerca de 3.300 alunos vindos de escolas públicas ingressaram na Unesp. Para 2016, o Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública terá um mínimo de 35% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública, proporção essa que deve chegar a 50% até 2018, segundo a instituição.

A universidade oferece ainda a possibilidade de estágio no exterior, com bolsa concedida pela instituição anfitriã, via intercâmbio.

INSCRIÇÕES: Encerradas

VAGAS: 7.355

MENSALIDADE: Gratuita (ingresso feito

por meio do vestibular Vunesp)

DATA DA PROVA: 15/11/2015 (1ª fase)

e 13 e 14/12/2015 (2ª fase)

RESULTADO: 5/2/2016

SITE: unesp.br

Unicamp

Perto de completar 50 anos, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) é uma das mais conceituadas do País. A instituição concilia pesquisa de alto padrão com ensino de excelência, aspectos complementares, na opinião do coordenador do curso de Medicina, professor Emilio Baracat. “A Unicamp aplica o conhecimento nela gerado em benefício da população de forma direta ou indireta.”

Um terço dos candidatos que se inscreveram para o vestibular deste ano, de acordo com Baracat, vai prestar Medicina. A concorrência está em torno de 220 candidatos por vaga oferecida. Cada turma tem 110 estudantes.

O curso busca formar médicos humanistas, que lidem com questões de governo e de gestão, trabalhando em equipe, explica o coordenador-associado do curso, professor Paulo Eduardo Neves Ferreira Velho. “As atividades práticas se desenvolvem desde o primeiro ano em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município onde os alunos recém ingressados têm contato com a atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS).”

Já a graduação em Arquitetura e Urbanismo é oferecida desde 1999 e forma, em média, 30 alunos por ano, segundo o coordenador Evandro Ziggiatti Monteiro. “Os estudantes acabam encontrando proximidade na relação entre os professores e os alunos, frutos de nossas turmas pequenas.”

O vestibular da Unicamp recebeu número recorde de inscrições para 2016, foram 77.760. É o sétimo ano consecutivo que a instituição registra crescimento do número de candidatos.

INSCRIÇÕES: Encerradas

VAGAS: 3.320

MENSALIDADE: Gratuita

DATA DA PROVA: 22/11/2015 (1ª fase) e

de 17 a 19/1/2016 (2ª fase)

RESULTADO: 12/2/2016

SITE: comvest.unicamp.br

FGV

A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi fundada em 1944, um ano antes do fim da Segunda Guerra Mundial, pelo então presidente do Brasil Getúlio Vargas. Dez anos depois, nascia a Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), da FGV, uma das mais reconhecidas do País, que atualmente oferece o curso mais disputado no vestibular bianual da instituição.

A FGV se orgulha de ser uma faculdade altamente exigente e forte em mesclar questões técnicas e humanas em seus cursos, segundo explica o coordenador de Administração de Empresas, Nelson?Barth. “Queremos formar alunos preparados não para o primeiro emprego, mas sim para uma carreira de sucesso e liderança.”

Para isso, a faculdade conta com professores que são executivos. “Incentivamos plenamente o contato com a prática. Nossos alunos visitam empresas, como parte da grade curricular. Oferecemos o que há de novo e os estudantes são estimulados a esse intercâmbio corporativista.”

De acordo com Barth, a universidade busca formar alunos com pensamento crítico. “O mundo muda a toda hora. É preciso saber evoluir junto. Por isso, enfatizamos ao longo de todos os nossos cursos matérias como Filosofia. Geramos conhecimento, além de ensinar.”

Outros cursos oferecidos são Administração Pública, Direito e Economia. Os alunos aprovados na FGV poderão optar por fazer as aulas em português ou em inglês e contarão ainda com 150 disciplinas eletivas. “O estudante monta o curso de forma personalizada, sem excluir as matérias obrigatórias.”

INSCRIÇÕES: Encerradas

VAGAS: 370

MENSALIDADE: De R$ 3.350 a R$ 4.183 (em 2015)

DATA DA PROVA: 6/12/2015

RESULTADO: 12/1/2016

SITE: fgv.br/vestibular

PUC-SP

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) mistura tradição e modernidade. Em 60 anos de história, foi cenário para várias manifestações políticas de seus estudantes, principalmente contra a ditadura militar.

“É uma das melhores universidades do País e, apesar da tradição, é ao mesmo tempo muito dinâmica. Forma bons profissionais para o mercado de trabalho tão competitivo”, conta o coordenador do curso de Jornalismo, Cristiano Burmester. O dinamismo social da instituição atrai alunos de personalidades variadas para cursos como os de Medicina, Jornalismo e Direito, os mais disputados. “Os alunos da PUC têm um perfil essencialmente humanista, seja qual for o curso.”

No Jornalismo, cerca de 70% dos professores atuam na área de Comunicação, o que os mantêm atualizados, explica Burmester. “O curso muda a cada ano, acompanhando a evolução da profissão.”

Há quatro matérias optativas ao longo das graduações e outras que podem ser feitas à parte por alunos que desejem ampliar ainda mais o conhecimento. A universidade também estimula o intercâmbio com instituições do exterior. Com isso, envia alunos para os Estados Unidos e para países da Europa e da América Latina, sendo que também recebe estudantes oriundos desses lugares.

Como a universidade é vinculada à Igreja Católica, os alunos precisam cursar dois semestres de Introdução ao Pensamento Teológico. A dica do professor ao interessado em ingressar da PUC-SP é ter em mente que a universidade abriga diversos perfis e que os alunos devem estar abertos à convivência com o diferente.

INSCRIÇÕES: Até 19/11/2015

VAGAS: 3.380

MENSALIDADE: Não divulgado

DATA DA PROVA: 6/11/2015

RESULTADO: 17/12/2015 (1ª chamada) e 18/12/2015

SITE: pucsp.br

ESPM

A formação em Publicidade e Propaganda na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) busca preparar profissionais para atuar com destaque nos principais segmentos do setor: Marketing e Comunicação com o Mercado. A faculdade tem tradição no assunto: desde 1951 mantém graduação na área.

Segundo o coordenador do curso, Paulo Cunha, a ESPM acredita numa abordagem multidisciplinar. Com isso, qualifica o publicitário a atuar em empresas de diferentes perfis ao longo de sua carreira, seja em agências de comunicação, trade marketing ou produção de vídeo, entre outros. “As bases são estabelecidas em comunicação mercadológica e no profundo estudo humanístico”, afirma Cunha.

“Preservamos o compromisso de formar jovens altamente competentes e competitivos.” Por ano, segundo ele, 500 alunos se formam em Publicidade e Propaganda pela ESPM.

Oferecido desde 1991, o curso de Administração visa a preparar profissionais que saibam trabalhar em grupo, que busquem resultados inovadores, que tenham compromisso com a ética e que sejam atentos ao mercado, de acordo com o coordenador do curso, Carlos Barbosa Correa Junior. “A preocupação com métodos de ensino inovadores é constante.”

Segundo ele, o curso de Administração da ESPM sobressai-se pela abrangência com que são tratados os temas ligados ao Marketing em todos os tipos de organizações, “consolidando uma matriz curricular de intensa dosagem de Gestão e Finanças”.

INSCRIÇÕES: Até 6/11/2015

VAGAS: 840

MENSALIDADE: De R$ 2.450 a R$ 3.160 (em 2015)

DATA DA PROVA: 8/11/2015

RESULTADO: 16/11/2015

SITE: espm.br/vestibular-sp

Insper

Logo no primeiro semestre dos cursos de Engenharia do Insper, os alunos já participam de projetos conectados com o mercado de trabalho. “Essa experiência de aprendizado vai dar razão para todo o conteúdo aprendido, além das demais habilidades que são desenvolvidas no curso, como design, empreendedorismo e trabalho em equipe. Dessa forma, os cursos são orientados para que os alunos pratiquem ao máximo essas competências”, afirma o coordenador Operacional da Engenharia, Luciano Pereira Soares.

Em seu câmpus, localizado na Vila Olímpia (zona sul de São Paulo), o Insper mantém cursos nas áreas de Administração, Economia, Engenharia e Direito. A instituição atua por meio de centros que reúnem pesquisadores em projetos para desenvolver políticas públicas e estratégias.

O vestibular do Insper tem um diferencial em sua segunda fase. Nela, o aluno participa de um desafio de design, em que deverá usar toda sua criatividade, habilidades de comunicação e bom humor para conseguir cumprir o desafio proposto.

“É uma atividade que, embora obrigatória, não tem peso na qualificação, mas é fundamental para a dinâmica de grupo na sequência”, explica Soares. “O candidato terá de discutir temas polêmicos com seus colegas e será avaliado pelo seu pensamento crítico, comunicação assertiva e mobilização de equipes.”

INSCRIÇÕES: Até 29/10/2015

VAGAS: 130 para Administração, 65 para Economia e 30 para cada curso de Engenharia - vagas via Enem para candidatos com média acima de 650 pontos: 20 em Administração, 10 em Economia e 10 em cada curso de Engenharia

MENSALIDADE: R$ 3.550

DATA DA PROVA: 8/11/2015

RESULTADO: 25/11/2015 (Administração e Economia) e 17/12/2015 (Engenharia)

SITE: insper.edu.br/vestibular

Metodista

A Universidade Metodista de São Paulo é considerada uma das melhores instituições superiores de educação a distância do Brasil, segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a Distância (ABE-EAD). A universidades aposta no formato tanto para cursos mais tradicionais, como Administração, como outros mais novos, como Gestão Ambiental e Gestão Portuária.

Criada há mais de 70 anos, a Metodista tem graduações presenciais em diversas áreas. Entre os cursos mais procurados estão Administração, Direito, Jornalismo, Rádio, TV e Internet, Publicidade e Propaganda, Educação Física, Odontologia, Psicologia, Biomedicina e Medicina Veterinária.

“O aluno tem oportunidade de, desde o primeiro dia de aula, vivenciar a rotina do hospital, então o nosso curso tem um diferencial: associar a teoria com a prática. Além da formação técnica na área, a Metodista busca fornecer subsídios para o desenvolvimento de habilidades de empreendedorismo e gestão, qualidades essenciais para ascensão na profissão”, afirma o coordenador do curso de Medicina Veterinária, Nilton Abreu Zanco.

A Metodista possui três câmpus em São Bernardo do Campo (Rudge Ramos, Vergueiro, Planalto) com mais de 70 espaços, entre laboratórios, agências experimentais e clínicas modernas. Ao longo do período da graduação, os estudantes da universidade são incentivados a participar de atividades de iniciação científica e pesquisas, para intensificar a qualificação.

INSCRIÇÕES: Até 5/11/2015 (cursos presenciais)

e 6/11/2015 (a distancia)

VAGAS: 5.670

MENSALIDADE: Não divulgado

DATA DA PROVA: 8/11/2015

RESULTADO: 10/11/2015

SITE: metodista.br/processo-seletivo

FEI

Surgido como o desdobramento de um curso de Administração, o Centro Universitário FEI tem nas Engenharias as carreiras mais fortes da escola, de acordo com a vice-reitora e professora Rivana Marino. Segundo ela, as áreas ligadas à produção industrial, como mecânica, química, eletrônica e automação, acompanham o perfil da região na qual a FEI está inserida - São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Os cursos mais procurados da FEI nos últimos processos seletivos foram Engenharia Mecânica (incluindo a automobilística), Engenharia de Produção e Engenharia Civil, cujo crescimento se deu “em virtude do aumento dos projetos de construção civil e da alta demanda de obras de infraestrutura”, afirma Rivana. “Os alunos buscam uma formação que garanta para eles a empregabilidade. A tradição da FEI é ter um ensino de Engenharia forte e que dá aos alunos a chance de lutar pelas melhores vagas no mercado de trabalho.”

De formação generalista, a Engenharia Mecânica engloba áreas de Projeto, Fabricação e Energia e oferece ainda ênfase em Mecânica Automobilística, explica o coordenador da graduação, Roberto Bortolussi.

Oferecido desde 1946, o curso forma 300 alunos por ano com perfil que alinha os conhecimentos teóricos a uma carga horária de laboratório bastante intensa, segundo Bortolussi. “Além disso, existem vários projetos de pesquisa e de competição que os alunos podem participar ao longo de sua vida acadêmica.”

INSCRIÇÕES: Até 27/11/2015

VAGAS: 2.160

MENSALIDADE: De R$ 1.114 a R$ 1.928 (em 2015)

DATA DA PROVA: 5/12/2015 e 6/12/2015 (considera nota do Enem)

RESULTADO: 9/12/2015

SITE: fei.edu.br

Senac

A carreira mais procurada no Centro Universitário Senac é Tecnologia em Gastronomia, existente desde 2001. Durante os dois anos de duração do curso, os alunos têm disciplinas teóricas e práticas de cozinha.

De acordo com a coordenadora de Tecnologia em Gastronomia, Ingrid Hebel, os professores usam técnicas e avaliações que aproximam o estudante da profissão. “Durante as aulas, a atuação dos alunos é muito próxima do mercado e se assemelha à dinâmica dos restaurantes.”

No quesito infraestrutura, o curso de Tecnologia em Gastronomia do Senac possui cozinhas equipadas e programadas para cumprir a função pedagógica das aulas e o prédio foi planejado conforme as normas oficiais de cozinha.

De acordo com a instituição, o corpo docente desse curso é formado por professores que fizeram pós-graduação na área, o que também contribui para elevar a qualidade dos profissionais. A coordenadora afirma que 85% dos alunos que terminam o curso do Senac acabam inseridos no mercado de trabalho.

Conhecido pelo potencial empreendedor que atribui aos seus cursos, o Centro Universitário Senac atua há mais de 25 anos no ensino superior. A instituição tem conceito 5 no relatório da Comissão de Avaliação executado pelo Ministério da Educação (MEC) e é destaque também nas áreas de Administração e Negócios, Comunicação, Artes e Design, Saúde, Tecnologia da Informação, Engenharia e Hotelaria.

INSCRIÇÕES: Até 22/11/2015

VAGAS: 2.900 (cursos presenciais) e 1.500 (EAD)

MENSALIDADE: A partir de R$ 533

DATA DA PROVA: 5/12/2015

RESULTADO: 18/12/2015

SITE: sp.senac.br

Belas Artes

Localizada no bairro da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, a Belas Artes oferece 15 opções de graduação. Famosa por seus cursos de Design, a instituição tem visto a graduação em Arquitetura ganhar cada vez mais alunos nos últimos anos.

“Oferecemos uma formação com altíssima capacidade de resolução de problemas. Assim, o aluno pode trabalhar tanto em empresas de construção civil, de desenvolvimento de ambientes virtuais, em escritórios de arquitetura e em execução de obras, entre outras áreas”, diz o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, Ênio Moro Junior.

“Também incentivamos os alunos com ideias inovadoras por meio de nossa incubadora de empresas e já temos várias startups em consolidação.”

A Belas Artes não se limita às aulas teóricas. Oferece diversos espaços, laboratórios e oficinas que permitem aos alunos dos diferentes cursos a experimentação do que é aprendido. A faculdade conta com laboratório de prototipagem com impressoras 3D e máquinas de corte a laser, oficina de maquete, sala de informática, com os melhores programas de representação digital, simulação de realidades e desenho de Arquitetura.

Para selecionar alunos com potencial criativo e inovador, o vestibular da Belas Artes não se resume à prova de conhecimentos do ensino médio e busca discutir questões de arte e cultura. Além do vestibular escrito e interpretativo, há prova de redação e de habilidade específica em Arquitetura e Urbanismo.

INSCRIÇÕES: Até 26/11/2015

VAGAS: 2.040

MENSALIDADE: Entre R$ 1.556,75 e R$ 3.689,10

DATA DA PROVA: 3/12/2015 ou 5/12/2015

RESULTADO: 7/12/2015

SITE: belasartes.br

Mackenzie

Um dos mais conceituados e procurados cursos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a graduação de Arquitetura se destaca por trabalhar com questões relacionadas ao meio ambiente, à sustentabilidade e à qualidade de vida das pessoas.

A abordagem tradicional, no entanto, também está presente na graduação: os desafios que fazem parte do dia a dia do profissional incluem o aprendizado e o exercício da capacidade de planejar cidades e projetar edificações.

“O curso de Arquitetura prioriza a capacitação de profissionais com visão plural das questões emergentes, tanto para aquelas voltadas à construtibilidade e materialidade dos projetos quanto para as que assegurem intervenções urbanístico-arquitetônicas de qualidade, de maneira a aliar o conhecimento técnico às necessidades econômicas, ambientais e sociais do contexto em que são chamadas a atuar”, explica o coordenador do curso, Paulo Correa.

A Universidade Presbiteriana Mackenzie é uma das mais tradicionais instituições de ensino superior particular do Brasil. Os câmpus de graduação e pós-graduação estão localizados em São Paulo, em Campinas, em Alphaville, em Brasília, no Recife e no Rio de Janeiro.

A instituição oferece mais de 30 cursos superiores. Além de Arquitetura, entre as graduações mais procuradas pelos estudantes estão Arquitetura, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia Mecânica/Mecatrônica e Civil.

INSCRIÇÕES: Até 19/11/2015

VAGAS: 4.400

MENSALIDADE: R$ 1.600 em média

DATA DA PROVA: 1/12/2015 e 2/12/2015

RESULTADO: 21/12/2015

SITE: www.mundomackenzie.com.br

Faap

Nascida em 1947 como uma escola de arte e restauração, a Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) possui atualmente formação em sete áreas de conhecimentos diferentes, voltadas ao mundo empresarial. Oferecido desde 1973, Administração é um dos cursos mais concorridos da instituição, ao lado de Publicidade e Propaganda.

e Propaganda.

“A missão é formar cidadãos conscientes e profissionais diferenciados para ocupar posições de liderança”, define o coordenador do curso de Administração da Faap, Bruno Alvarez Ferreira Ignácio.

O coordenador explica que a Faap deseja que seus alunos tenham compromisso social, conhecimento e atenção às relações humanas, apreço pela cultura e pela arte, consciência política, social e ecológica, pensamento crítico e manejo das habilidades multimodais de comunicação. “A infraestrutura conta com moderna tecnologia em laboratórios, oficinas e estúdios, em que os alunos têm a oportunidade de aliar a teoria à prática.”

A estrutura curricular busca dar maior autonomia e flexibilidade aos alunos, por meio de disciplinas eletivas e do programa de formação múltipla. Segundo o coordenador, eles podem estudar até quatro matérias por semestre de qualquer curso da instituição, sem custos extras. Para manter suas disciplinas atualizadas, o curso promove debate de temas do cotidiano profissional do aluno, palestras com especialistas do mercado e visitas a empresas.

INSCRIÇÕES: Até 6/11/2015

VAGAS: 1.578 pelo vestibular tradicional e 229 via Enem

e 229 via Enem

MENSALIDADE: Entre R$ 2.296 a R$ 3.303 (valor de 2015)

(valor de 2015)

DATA DA PROVA: 8/11/2015

RESULTADO: 11/11/2015

SITE: faap.br/vestibular

Cásper Líbero

Fundada em 1947, a Cásper Líbero foi a primeira instituição da América Latina a ter curso de Jornalismo. Com fama de ser uma das melhores do país, a graduação na área se destaca por permitir ao aluno experimentar o jornalismo desde o começo por meio dos laboratórios e das possibilidades de estágio dentro da faculdade e da Fundação, como TV e Rádios Gazeta AM e FM.

“Preparamos o aluno continuamente com um embasamento muito forte em disciplinas de cultura geral e possibilitando chances de experiência no mercado de trabalho e nas diversas formas do fazer jornalístico. Trabalhamos com um olhar humano, cientifico e técnico ao mesmo tempo”, afirma a coordenadora do curso de Jornalismo, Helena Jacob.

A Cásper Líbero também oferece os cursos de Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet e Relações Públicas. O objetivo é que os futuros profissionais participem de práticas que envolvam várias disciplinas e sejam estimulados a aperfeiçoar conhecimentos teóricos e técnicas.

A dica para quem vai prestar o vestibular deste ano na Cásper Líbero é estar por dentro de assuntos atuais, ler a bibliografia e assistir aos filmes indicados; caprichar na redação, especialmente no uso correto do português e no encadeamento e exposição de ideias. “E, principalmente, fazer um texto que conte uma história interessante e que prenda a atenção dos avaliadores”, recomenda a coordenadora de Jornalismo.

INSCRIÇÕES: Até 30/11/2015

VAGAS: 640

MENSALIDADE: R$ 1.708,46 (Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas); R$ 2.204,08 (Rádio, TV e Internet)

DATA DA PROVA: 13/12/2015

RESULTADO: 23/12/2015

SITE: casperlibero.edu.b

Mauá

Conhecido por sua graduação em Engenharia, o Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia vem atraindo também estudantes interessados em trabalhar na área de Administração. De acordo com o coordenador desse curso, Ricardo Balistiero, durante a formação, o aluno tem contato com projetos e atividade especiais desde o primeiro semestre. “Os estudantes são confrontados com situações reais de empresas e devem apresentar soluções aos problemas que são identificados.”

Outra graduação de destaque na instituição é a de Engenharia Civil. “O currículo habilita o profissional a chegar ao mercado de trabalho com uma formação abrangente, de vasta aplicação e com características típicas que permitem uma adequação às necessidades de desenvolvimento do País. Trata-se de um curso com um embasamento sólido e moderno, que favorece o aprimoramento individual e a inovação”, avalia a coordenadora de Engenharia Civil, Cássia de Assis.

Além de Administração e Engenharia, o Instituto Mauá de Tecnologia oferece atualmente no câmpus de São Caetano do Sul curso de graduação em Design.

Fundada em 1961, a instituição passa, a partir deste ano, a ter vestibular composto por questões de múltipla escolha, divididas entre Comunicação e Expressão, Conhecimentos Gerais, Inglês, Biologia e Matemática. A prova também trará as tradicionais questões dissertativas de Física, Química e Matemática.

INSCRIÇÕES: Até 9/11/2015

VAGAS: 1.190

MENSALIDADE: R$ 2.298,06 (Engenharia/diurno); R$ 1.914,84 (Engenharia/noturno); R$ 1.402,95 AAdministração/diurno); R$ 1.609 (Design/noturno)

DATA DA PROVA: 14/11/2015

RESULTADO: 23/11/2015

SITE: maua.br/vestibular

Anhembi Morumbi

A graduação de Administração da Anhembi Morumbi oferece, além da grade regular, inglês com metodologia da Cambridge University Press e a possibilidade de intercâmbio em diversos países. Esse é um dos principais cursos da instituição, que conta com oito escolas, abrangendo as áreas de Ciências da Saúde, Turismo e Hospitalidade, Negócios, Direito, Artes, Arquitetura, Design e Moda, Comunicação, Engenharia e Tecnologia e Educação.

“O curso de Administração é dividido em dois blocos: um básico, focado no conhecimento e na compreensão, e outro profissional, voltado à aplicação, à análise crítica e à tomada de decisão”, explica o coordenador desse curso da Universidade Anhembi Morumbi, Renato Montagnana. “O objetivo é desenvolver competências, habilidades e atitudes do estudante, preparando um profissional que implemente ações e práticas demandadas por um mercado globalizado e extremamente competitivo.”

Desde 2006, a Anhembi Morumbi já enviou milhares de alunos do Brasil para realização de cursos no exterior. A instituição também recebeu centenas de estudantes estrangeiros em seus câmpus, que estão localizados na região da Avenida Paulista, na Vila Olímpia, no Centro, no Morumbi e no Vale do Anhangabaú.

Internacionalidade e laboratórios de última geração são pontos de destaque da Anhembi Morumbi. No ano passado, os cursos da universidade mais procurados no primeiro semestre foram Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Administração, Direito e Medicina Veterinária.

INSCRIÇÕES: Até 5/11/2015

VAGAS: Não divulgado

MENSALIDADE: A partir de R$ 899

DATA DA PROVA: 8/11/2015

RESULTADO: 10/11/2015

SITE: anhembi.b

São Judas

Com 44 anos de tradição, a Universidade São Judas Tadeu tem mais de 25 mil alunos. No quadro de professores, 93% são mestres e doutores, de acordo com informações da instituição. A graduação em Arquitetura e Urbanismo é a mais procurada pelos estudantes na universidade, seguida das áreas de Direito, Engenharia e Administração.

O curso de Arquitetura e Urbanismo da São Judas, que já existe há 27 anos, se diferencia pelo alto grau de prática oferecido aos alunos. Desde o primeiro ano, os estudantes trabalham com projetos e assistem às aulas em salas de pranchetas, oficinas e laboratórios de informática, onde utilizam os principais softwares ligados à profissão.

A coordenadora do curso, Paula De Vincenzo Fidelis Belfort Mattos, destaca a forte abordagem dada ao urbanismo durante os cinco anos da graduação. “Em um momento em que a grande preocupação é construir e reordenar a cidade, o fato de trabalharmos com urbanismo e propormos projetos todo o tempo é

um diferencial.”

Ao longo do curso, os alunos ainda trabalham na construção de mockups - modelos em tamanho real ou escalas de dispositivos e projetos - e, assim, podem vivenciar situações do cotidiano da profissão.

Para a coordenadora do curso da São Judas, iniciativas como essa intensificam o perfil prático da graduação. “Experimentar o real faz toda a diferença na hora de entender a construção do espaço.”

INSCRIÇÕES: Até 6/11/2015

VAGAS: 16.470

MENSALIDADE: A partir de R$ 874

DATA DA PROVA: 8/11/2015

RESULTADO: 12/12/2015

SITE: www.usjt.br

FMU

Avaliado com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC), o curso de Direito do Complexo Educacional FMU foi o mais procurado nos últimos vestibulares. Com mais de 45 anos de atuação, a instituição destaca seus câmpus de fácil acesso, estrutura moderna e professores qualificados.

Segundo informações do Complexo Educacional FMU, entre as principais preocupações da instituição está a intenção de potencializar a transformação contínua da sociedade, desenvolvendo projetos que atendem às necessidades da população, por exemplo, com atendimentos nas áreas de Saúde e Direito.

Os estudantes de Direito contam com apoio na preparação para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e para concursos públicos, por meio de cursos preparatórios específicos. Além do convênio com a OAB e com o Tribunal de Justiça, a faculdade mantém em suas dependências um Juizado Especial e áreas destinadas às soluções alternativas de conflitos. Dessa forma, de acordo com o coordenador do curso, Roberto Seniseo, estimula-se o aprendizado dos estudantes em sala de aula por meio da prática jurídica.

Para o coordenador, os diferenciais desse curso são a qualidade do quadro de professores - composto em sua maioria por mestres, doutores, pós-doutores e livre-docentes - e a grade curricular, que contempla tanto disciplinas tradicionais quanto modernas, como Direito do Consumidor, Meio Ambiente, Biodireito e Sociedade da Informação.

INSCRIÇÕES: Encerradas

VAGAS: Não divulgado

MENSALIDADE: A partir de R$ 702

DATA DA PROVA: Já realizada

RESULTADO: 72 horas após o vestibular

SITE: portal.fmu.br

Outros vestibulares

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO (FIA)

Inscrições: até 26/11/2015

Vagas: 50

Mensalidade: R$ 2.800

Data da prova: 28/11/2015

Resultado: 8/12/2015

Site: www.fia.com.br/graduacao

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO

Inscrições: Até 2/12/2015

Vagas: 40 para Enfermagem, 50 para Fonoaudiologia, 50 para Tecnologia em Radiologia e 50 para Tecnologia em Sistemas Biomédicos

Mensalidade: R$ 1.540 (Enfermagem: valor de 2015; Fonoaudiologia: valor de 2014)

R$ 564 (Tecnologia em Radiologia: valor de 2015) e R$ 420 (Tecnologia em Sistemas Biomédicos: valor de 2015)

Data da prova: 6/12/2015

Resultado: 11/12/2015

Site: fcmsantacasasp.edu.br

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA)

Inscrições: Encerradas

Vagas: 140

Mensalidade: Grátis

Data da prova: 15 a 18/12/2015

Resultado: 30/12/2015

Site: vestibular.ita.br

FADISP

Inscrições: Até 28/1/2016

Vagas: 180 para Direito

e 400 para Administração, Ciências Contábeis e Sistemas da Informação (no total)

Mensalidade: A partir de R$ 350

Data da prova: Várias até 16/2/2016

Resultado: Cinco dias úteis depois da avaliação

Site: fadisp.com.br/vestibular

FACULDADES DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO(FATECS)

Inscrições: Até 11/11/2015

Vagas: Não divulgado

Mensalidade: Grátis

Data da prova: 6/12/2015

Resultado: 15/1/2016

Site: vestibularfatec.com.br

UNIVERSIDADE IBIRAPUERA (UNIB)

Inscrições: Até 30/10/2015

Vagas: 5.910

Mensalidade: A partir de R$ 499

Data da prova: Processos seletivos semanais podem ser agendados pelo site

Resultado: 48 horas depois

da avaliação

Site: ibirapuera.br

CULTURA INGLESA

Inscrições: Até 30/11/2015

Vagas: 100 para Licenciatura

em Letras com Habilitação em Língua Inglesa

Mensalidade: R$ 1.039 (valor de 2015)

de 2015)

Data da prova: 13/12/2015

Resultado: 11/1/2016

Site: faculdadeculturainglesa. com.br

METROCAMP

Inscrições: Até 19/2/2016

Vagas: 1.104

Mensalidade: Entre R$ 800 e R$ 1.600

e R$ 1.600

Data da prova: 7/11/2015, 28/11/2015, 12/12/2015, 23/1/2016 e 20/2/2016

Resultado: Três dias após a avaliação

Site: metrocamp.com.br

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)

Inscrições: Até 3/12/2015

Vagas: 3.190

Mensalidade: De R$ 590

(cursos tecnólogos/matutino)

a R$ 1.640 (Engenharia da Computação/noturno)

Data da prova: 5/12/2015

Resultado: 7/12/2015

Site: fiap.com.br