Confira a primeira lista de aprovados no vestibular da Unesp

SÃO PAULO - A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulga nesta sexta-feira, 18, a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular de inverno 2014. A instituição ofereceu 420 vagas em oito cursos, espalhados em cinco câmpus do interior de São Paulo.

Os estudantes selecionados devem fazer as matrículas presencialmente, nas seções de graduação das faculdades ou institutos onde vão estudar, na segunda-feira ou na terça-feira, dias 21 e 22. A inscrição pode ser realizada das 9 às 18 horas.

O resultado da segunda convocação será liberado em 25 de julho, com matrículas nos dias 28 e 29. A terceira chamada sairá em 1.º de agosto, com matrículas nos dias 4 e 5 de agosto. Serão convocados apenas os estudantes que confirmaram interesse pelas vagas na internet, no site www.vunesp.com.br, após a divulgação da lista de classificação geral.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Documentos. Para a matrícula, os candidatos deverão levar os documentos listados no manual do candidato, como cédula de identidade, histórico escolar, foto 3 x 4, título de eleitor. Os selecionados, em todas as chamadas, ainda deverão obrigatoriamente confirmar a matrícula em 11 de agosto.

A ausência nas datas e horários fixados implica perda de vaga. Estudantes que faltarem nos 20 primeiros dias de aula também terão a matrícula cancelada. Quem pretende solicitar aproveitamento de estudos já deve entregar histórico acadêmico e programas das disciplinas cursadas na seção de graduação de sua unidade.

Nesta edição foram oferecidos os cursos de Agronomia nos câmpus de Ilha Solteira e Registro, Zootecnia nos câmpus de Dracena e Ilha Solteira, Engenharias Ambiental e de Controle e Automação em Sorocaba, Engenharia de Produção, em Bauru, além das Engenharias Civil, Elétrica e Mecânica em Ilha Solteira. A carreira mais disputada foi Engenharia Civil, com 52,8 candidatos por vaga.

Já para o vestibular Unesp 2015, o período de inscrições será entre 15 de setembro e 10 de outubro. A prova de primeira etapa será aplicada em 16 de novembro e a segunda fase do processo seletivo será feita nos dias 14 e 15 de dezembro.

Confira a seguir, os convocados na primeira chamada para a matrícula:

001 Agronomia

Integral - Ilha Solteira

Afonso Henrique Aguilar Santune

Alana Maria Barassa

Ana Clara Del Vechio Castro

Andressa de Fatima Delafiori

Arthur Arantes de Souza Camargo

Arthur Jose Roque Cruz

Arthur Theodoro

Beatriz Rosa Nogueira

Bruna Henrique Brasil

Camila Fernanda Rezende Brito

Carlos Eduardo Carvalho

Diana Mayumi Nii

Diego Poli de Oliveira Bento

Eduardo Buso de Lima Carvalho

Estefano Miguel Fernandes Ribeiro

Evelize Poloni Andrietta

Gabriel Garcia Domingues

Guilherme Jose Nieri de Barros

Gustavo Cestarolli Reis

Heloisa Carolina Leonel Silva

Heloisa Malaquias Vidal

Herbert de Oliveira Santos

Inara Patricia Desiderio

Ivo Ferraz Racca

Jaures Barbosa Guisard

Leticia Bauman Novaes

Luis Felipe de Oliveira Pardal

Luis Felipe Oliveira Haddad

Luisa Penkal Bernardino de Souza

Maria Clara Foloni

Mireli da Silveira Galvani

Natalia Reis Stefani

Nathalia S. R. Pascoal

Natinielle Martins de Souza

Paula Eduarda Moda Machado

Rodrigo de Moraes Barbosa Machado

Rodrigo Goncalves Candido

Samaerika dos Santos Sousa

Thaina Fernanda Mosquini

Yuri Silva Ferreira

002 Agronomia

Integral - Registro

Amanda Fernandes Sandoval

Ana Carolina Dau Cardoso

Andre Lucas Campidelli Ferreira

Beatrice Santana Fernandes

Beatriz Galante Lanza Scursoni

Camila Naomi Kita

Carla Aparecida Rodrigues

Daniel de Freitas Castilho

Edilaine Fernandes Nunes Donon

Emanuel Balbino

Fernando Arias Damas de Barros

Filippe do Nascimento Valentim

Gabriela Fernanda Pereira

Gabriella Dutra Bortolini

Guilherme Fortes Evangelista

Izabelle de Almeida Lopes

Jackeline Stefane Karoline Nogueira Coelho

Joao Guilherme Primazzi Barbieri

Jose Nelson Pultrini Junior

Karen Miho Higashioka

Karina de Fatima Cuba Silva

Leticia Carvalho de Sousa

Leticia Simoes Malerba

Lucas de Campos Fernandes Dias do Nascimento

Marcela Botezelli

Maria Eugenia Aparecida dos Santos

Maria Renata Pinto da Silveira

Mariana Assis Castro Galindo

Mariellen de Freitas Tioca

Natalia de Souza Bravo

Pedro Eiji Nishio

Pedro Jose Catto

Rafael Biagioni Vicenti

Rafaela Pereira Sobrinho

Raphael de Araujo Campos

Tamara Pereira da Silva

Tamara Yamamoto

Thais Silva Guedes

Thiago Guimaraes Pantaleao

Victor Enrique Mendoza Ramos

003 Zootecnia

Integral - Dracena

Amany Hatae Campoville

Ana Luisa Monteiro Ribeiro dos Santos

Ana Paula Paschoal

Ane Caroline Gonzales de Andrade

Arthur Henrique dos Reis Matheus

Beatriz Berto Milanez

Beatriz Guerta Pastori

Betina Rodrigues Yagi

Camila Mercier Marcheto

Danielle Saliba Terzian

Fabiano Martins de Almeida

Fernanda Pereira de Freitas Garcia

Fernanda Rubia Gardinalli Pinto

Gabriela Anzai Pavoni

Gabriela Fernanda Riboli

Gabrielle Pires de Campos

Giovanna Tosti Ferreira Martins

Glauco Camargo Rufino Ferreira

Gustavo Murbach Mateus Silva

Henrique Novaes Tempesta

Isabella Galante Bissolli

Jessica Bidurin Picolo

Joao Marcos de Menezes Zanatta

Julia Guaraldo Batista de Souza

Kaue Endrigo Cortinovi Pinto

Ligia Lopes Andrade

Maria Carolina Alves Pereira

Maria Carolina Guiotti de Oliveira

Matheus Guelssi dos Santos

Natalia Rezende Baraldi

Patricia Mercier Marcheto

Pedro Henrique dos Santos

Rafaela Tiemy Mendonca Hatakeyama

Raissa Sabrina Cacapava Franca Morais

Roberta de Moraes Carlessi

Samira Rios da Silva

Sophia Cattleya Donde

Tarik Jarouche

Thamires Rosa dos Santos

Vitor Eduardo Pinotti

004 Zootecnia

Integral - Ilha Solteira

Adassa Bianca Gomes Silva

Alice Pereira Americano

Ana Karla de Menezes Zanatta

Ana Laura Chioca Vieira

Andre Marcelo Gregolin Filho

Bianca de Souza Silva

Bruna Tosta Marques

Caroline Matos da Silva

Clara Giovannetti Silva

Eduardo Selistre Bonizio

Emily Coral Fernandez Somenzari

Fabiola Borges Nordini de Moraes

Flavia Ferreira de Olim

Gabriel Uyeda Sato

Gabriella Filippini Silva Ramos

Gustavo Perbone

Isabel Mestriner de Souza

Isabela Manzini Zambonato

Isabella Ariadne Ferrari Bernardes

Jeser Abilio de Souza

Joao Victor Montagnana Diniz

Josiane Rosires Pavao

Julia Correa Cezaroti

Julia Maria Carmona Vendramim

Juliana Previato Teixeira

Juliana Vernizi Christ

Julliana Correa de Souza

Lais Siqueira de Magalhaes

Leticia Kakuda

Lissa Shizue Tateiwa Niekawa

Luanna Oliveira Maia

Luis Henrique Meneghetti Carmignotto

Marcela Ligabo

Mariana Angelone Canhete Pereira

Matheus Violato Guidetti

Mayara Leme de Almeida

Mirella Martins Luize

Rafael Dos Anjos Souza

Thaina Novaes Tempesta

Vinicius Pereira Chieppe

005 Engenharia Ambiental

Integral - Sorocaba

Aline Jorge Menezes da Costa

Amanda Mandu Draber

Ana Claudia Queiroga de Faria

Ana Luiza Antonagi Pereira Venudo

Andyara Ferreira Alves

Ariane de Freitas Almeida

Barbara Raissa Generoso

Beatriz Zanin Ribeiro de Araujo

Caio Reboucas Cordeiro

Camila Riera Lopes

Carolina Orfali Vasocncellos Rebolla

Caroline Correa Manastella

Catarina Marrese Marcato

Cinthia Pavan Monteiro

Daniela Lie Higawa

Elizeu Domingues Neto

Ellen Chiochetti da Silva

Erika Kaori Mizutani

Fabiana Fonseca Caetano

Flavia Fernanda Moreno

Gabriel Apolinario Pereira

Gabriel Candido de Oliveira

Gabriel Stringelli Monteiro

Gabriela de Arruda Ribeiro

Gabriela Novo de Oliveira

Heloisa Magno

Isabela Marcon Paula Leite

Jade Gimenes Chaib

Jamile Yume Nascimento Matsuo

Jessica Pires de Camargo

Julia Caltabiano Sampaio Vianna Carvalho Rosas

Julia de Carvalho Carrer

Julia Freitas Ribeiro

Julio Antonio Bonatti Santos

Karen Elizabeth Adarme Galvao

Klaus Poit Cruvinel Lopes

Larissa Marques da Fonseca

Larissa Saori Yokoyama Yasunaka

Larissa Yuri Uemura

Larissa Zink Carneiro Meira Bergamaschi

Leonardo da Costa Carvalheira

Luis Andre de Melo Vidotti

Luis Fernando Berti Tessarolli

Luisa Souza Silva

Maria Rebeca Generoso

Marina Batista

Mateus Ceron Lollato Antonio

Matheus Fernandes Engel

Matheus Panichi Campos

Pamela Chiamaka Agoha

Paulo Alvaro Nantes Button

Pedro Maia Fernandes

Pedro Nobuyuki Carvalho Urashima

Rafael Joao Pedro Scheremeta

Rodolfo Ferreira Biazotto

Sarah Mayumi de Sousa Okubo

Taina Ramires Paes

Thais de Olanda Manoel

Thaisa Augusto Teixeira

Thomas Correa E Silva Martins

006 Engenharia Civil

Integral - Ilha Solteira

Aline Mayumi Anzai

Andre Renato Rocha Alves

Antonio Henrique Garcia Fulco

Brenda Esper Pereira

Brendha Cacao Coimbra

Bruna Meneguzzi

Bruno Takeshi Aoyama

Caique Celegatto Hernandes

Camila Sanches Lembo

Cristine Zampieri Braga

Felipe Montrazzio

Gabriela Franzin Ravazi

Giulio Costa Cavalini

Guilherme Cesar Giandoni

Guilherme Jose Reche

Joao Paulo Alves

Jose Luis Faco Neto

Layza Domingos Machado

Leonardo Ramos Cysne

Leticia Arroyo Torres

Leticia Yuki Matsushita

Lizandra Rener Cavioli

Lucas Magalhaes Moreira

Luis Felipe Haas Cavalcanti

Maria Laura Alves de Melo Silva

Mariana Barberato de Almeida

Matheus de Area Leao Freire Marim

Matheus Lescano Grecco

Pedro Augusto Dantas de Moraes

Rafaela Cristina Baldy Martins

Renan Santos Ferrao

Romulo Leon Rios Albuquerque

Sofia Pannunzio Hajnal

Taynna Manoel Nunes Ruozo

Thais Manito Do Nascimento

Thales Saucedo Alvarenga Bellucci

Thiago Siqueira Ramin

Victor Avila Garcia

Vinicius Rodrigues Lopes de Abreu

Vitor Doria Ricardo

007 Engenharia de Controle e Automação

Integral Sorocaba

Alan Marques Molina

Amanda Corregiari Dos Reis

Andre Vinicius Cantinho Silva Felix

Arthur Branco de Oliveira

Augusto Carvajal Quinaglia

Bruno Fernandes de Oliveira

Bruno Soares Sande

Caio Baldassin Camargo E Souza

Clinton Yoo Sung Shin

Daniel Augusto Carneiro de Souza

Davi Lobo Melo

Dustin Hoffman Monteiro Silva

Fernanda Trevisan Watanabe

Gabriel Afonso Dos Reis Figueira

Gabriel Henrique Costa E Silva

Gabriel Poltronieri Dobroviski

Gabriel Torezan Silva

Jaime Mitsuru Hirai Filho

Larissa Gimenes Salaro

Lucas Goulart Vazquez

Lucas Lopes de Paula Junior

Lucas Reis Sousa

Luciano Calegari Burghi Pertile

Luis Felipe Mira

Marcella de Sant Ana

Marcos Antonio de Vasconcelos Junior

Mateus Fernandes Achcar

Mateus Koizimi Matsuda

Messias Alves Pereira Neto

Murillo Henrique Pestana de Carvalho

Nathalia Harumi Kuromiya

Paulo Henrique Tetsuo Takano

Rafael Sadao Coelho Maeda

Rodolfo Jose Leite Netto

Tathyane Harumi Hoyama

Thiago Yatoki Takabatake

Victor Augusto Martins Ferruccio

Vinicius Kerches Cintra

Vinicius Lourenco da Silva Daldon

Vitor Antonio Zanetti Ottenio

008 Engenharia de Produção

Noturno - Bauru

Ana Beatriz Vieira Cardoso

Ana Flavia Davanzo Lopes

Andrey de Oliveira

Bruno Barbeitos Macedo Costa

Bruno Correia Hirata

Daniel Vincent Cacsire Garibay

Felipe Sampaio Moura Von Glehn

Fernando Henrique Dias Morais

Fernando Kunihiro Soga

Fernando Sparapan

Gabriel Camacho Perusso

Gabriela Caruso Almeida Prado de Castro Valente

Giovanni Martins Varotti

Guilherme Castro Dela Corte

Guilherme Sabione Teixeira

Holiver Macedo de Morais

Isabela Faria Larini

Isabela Marangon Pasotti

Isabela Peixoto Motti

Isabela Silva Rota

Isabelle Nakase

Jeferson Carlin Dos Santos

Johnny W. J. Moura Dos Santos

Juliana Fernandes

Luana Couto Morais Pedrosa

Lucas Dos Santos Galego

Luis Felipe Perino Dalaqua

Marcela Lima Dias Aguiar

Marcelo Silva de Andrade

Marcio Ribeiro Trajano Telles

Mariana Dos Santos Vasconcellos

Marina Alkimin Do Amaral Silva

Matheus Aquino de Oliveira

Melina Uemura Chinen

Otavio Francisco da Cruz Martins

Rafael Yuity Marques

Renata Baccan Palma

Thiago Masaharu Osawa

Vinicius Albiero Sayao

Vinicius de Britto Salum

009 Engenharia Elétrica

Integral - Ilha Solteira

Ana Carolina Pereira de Oliveira

Andre da Costa Silva

Andre Deberaldini de Aguiar Vas

Andre Luiz Salcedo Gomes

Breno Wohlers

Bruce Reiner de Oliveira Engane

Caio Ulisses Rodrigues da Silva

Caroline Fernanda Dos Santos Tiago

Daniela Bueno Larrubia

Eduardo da Silva Souza

Eryc Abido Blumer

Felipe Lopes Del Petre

Gustavo Teruo Kochi

Henrique Spadim

Jefferson de Almeida Carvalho

Joao Victor Borges Gomes

Jorge Gabriel Corsini Lourencao

Jose Otavio Santos Horta

Jose Victor Boaretto Guissoni

Julia Leoncio Monti

Juliana Dos Santos Rosa E Silva

Luan Bertin Moreno

Lucas Schlosser Cunha

Luis Henrique Franco Pael Zanolla

Mateus Antonio Chinelatto

Mateus Shiguetochi Kimura

Maylon Romes de Andrade Pereira

Milton Gioia Neto

Natalia Gabriela Solano Opazo

Paula Gois de Carvalho

Pedro Luis Azevedo Costa

Pedro Nicola Moroni Rusignelli

Rafael Augusto Conceicao Baptista Das Neves

Rafael Moreti Arantes Vieira

Reinaldo Rabelo Neto

Thiago Minetto Pradella

Tiago Yukio Fujii

Tibor Zequini Boglar de Camargo

Victor Biagiotti Saint Martin

Vinicius Tanaka de Oliveira

010 Engenharia Mecânica

Integral - Ilha Solteira

Andre de Moraes Vinha

Augusto Lopes de Menezes

Bruno Ottoboni Ribeiro

Bruno Thomazella

Caroline Schmiele Namur

Daniel Yuiti Yoshida Monma

Eduardo Preto

Elizabete Vindilino da Silva Santos

Felipe Azevedo Jacob

Filipe Augusto Sintra Lazzarini

Gabriell de Paula Tsukahara

George Yoshio Tamanaka

Guilherme Dello Russo

Gustavo Branquinho Alberto

Gustavo Kenji Matsui

Helder Vinicius Andrade de Oliveira

Igor Henrique de Oliveira Castro

Isabela de Siqueira Magalhaes

Kaio Takase

Larissa Drews Wayhs

Laura Magalhaes Junqueira

Leandro Henrique Siqueira Molina

Lindomar de Faria

Luciano Rodrigues Maia

Marcio Ivan de Oliveira Coelho Filho

Mariana Sanchez Saad

Natalia Yasmin Elisiario Barreto da Silva

Nicholas Penati de Carvalho Nascimento

Patricia Akemi Sekini Guenkawa

Paulo Victor Curi Douteiro

Rafael Rodrigues Nepomuceno

Raul Oliveira Engracia Garcia Caluz

Renan Cavenaghi Silva

Rider Platon Nogueira de Brito

Rodrigo Calomino Perez

Rodrigo Sborgi Rocha

Thales Platon Nogueira de Brito

Victor Calvello Dos Santos

Vitor Hugo Rocha Pereira

Vitor Victal Teixeira