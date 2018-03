Confira a lista de escolas ocupadas que terão o Enem adiado

BRASÍLIA - Na véspera do fim de semana do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Ministério da Educação (MEC) informou que mais 48 mil alunos terão as provas adiadas para dezembro. Com a nova lista de locais ocupados divulgada pela pasta nesta sexta-feira, 4, o total de candidatos afetados chega a 240,3 mil em 364 escolas.

Confira a seguir a lista de instituições que tiveram a prova adiada:

Na terça-feira, 1º, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame, oficializou que transferiria o Enem para 3 e 4 de dezembro para candidatos que fariam prova em locais ocupados pelo movimento secundarista. Na ocasião, informou que a mudança afetaria cerca de 191 mil alunos em 304 instituições que estavam sendo alvo de protestos.

Uma nova lista foi divulgada nesta sexta. De acordo com o Inep, as atualizações foram feitas às 10 horas. Caso outras escolas venham a ser ocupadas no decorrer do dia, o Enem também deve ser cancelado nesses locais.

Os candidatos serão avisados por SMS, e-mail e pela página do participante, no site do Enem. Para os demais, a prova se mantém neste fim de semana.