Confira 100 temas que podem cair na redação do Enem 2012

A partir de um levantamento feito por professores de dois cursinhos preparatórios de São Paulo, o portal Universia Brasil organizou uma lista com 100 temas que podem cair na redação do Enem deste ano.

Confira o levantamento com as 100 sugestões

Entre os temas sugeridos destacam-se aqueles ligados ao meio ambiente e à sustentabilidade como o Novo Código Florestal, a Conferência Rio+20, a matriz energética brasileira e a economia verde. Educação é outro eixo destacado na lista. Bullying na escola e o papel dos professores são algumas possibilidades. Eventos como a Copa do Mundo do Brasil em 2014 e datas comemorativas como o centenário do escritor Jorge Amado também foram lembrados.

Os temas foram sugeridos pelos professores Francisco Platão, do Anglo, e Cida Custódio, do Objetivo. Eles orientam aos candidatos a leitura constante de temas de atualidade, além de um posicionamento opinativo e crítico que busque oferecer soluções para os problemas propostos.