Conferência na USP discute tecnologia, entretenimento e design

A Universidade de São Paulo (USP) será sede neste sábado, 7, de um ciclo de palestras que vai reunir ativistas, pesquisadores e pensadores de diversas áreas conectados, de alguma maneira, com a história da instituição. A conferência, que discutirá temas ligados à tecnologia, entretenimento e design, é mais um evento organizado pela comunidade TED em São Paulo. As inscrições já estão encerradas, mas haverá transmissão ao vivo pela internet, a partir das 13 horas, no site do TEDx USP.

Serão, ao todo, 17 palestras sobre assuntos como internet, tendências da comunicação, sustentabilidade, inovação e educação, entre outros. A curadoria é de Alexandre Veiga, de 23 anos, aluno da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e diretor de uma incubadora de empresas. Ele organizou o evento em parceria com a Coordenadoria do Câmpus da Capital do Estado de São Paulo (Cocesp), através do Programa de Pesquisa e Experimentação em Sustentabilidade no Câmpus.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Veiga, o objetivo do TEDx USP é gerar projetos que possam ser aplicados dentro do câmpus. "Um evento TED é ótimo para isso, pois permite a troca de ideias que possam sair do papel. Queremos gerar inspiração", diz ele. "As palestras só darão início a esse processo, que será continuado com a ajuda de um projeto que minha empresa mantém com a USP para a elaboração de planos de negócios."

Entre os palestrantes convidados estão os jornalistas Marcelo Tas e Juca Kfouri, o conselheiro da WWF Brasil Cláudio Valladares Pádua e a geneticista Juliana Machado. "Eles todos se formaram pela USP ou estão lá dentro neste momento. Se conseguem fazer o que fazem com tanto sucesso, qualquer outro aluno pode fazer", aponta Veiga.

As vagas de inscrições foram esgotadas em apenas 24 horas. A organização registrou mais de mil interessados. Eles precisam chegar à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) ao meio dia. A unidade fica na Cidade Universitária, em São Paulo.

O TEDx é um programa de eventos locais sem fins lucrativos organizados de forma independente. O movimento nasceu em 1984, na Califórnia/EUA.