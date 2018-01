Concurso oferece bolsa de estudos na Singularity University

As inscrições para o concurso Call to Innovation, cujo vencedor receberá bolsa de estudos no programa de verão Singularity University (SU), ficam abertas até sexta-feira, 30 de março. Realizado pela Fiap em parceria com a SU, o concurso premiará o melhor projeto empreendedor que use tecnologia para solucionar algum dos grandes desafios do Brasil.

Durante o curso, os alunos selecionados pela SU terão contato com os maiores nomes da ciência e do empreendedorismo do Vale do Silício. O programa tem duração de três meses e acontecerá entre junho e agosto deste ano.

A bolsa de estudos oferecida inclui os custos do curso , alimentação, despesas com transporte e seguro saúde, além da estadia no campus da SU, que fica dentro das instalações da NASA Ames, na Califórnia.

Podem concorrer estudantes universitários ou já graduados em qualquer área do conhecimento, residentes no Brasil. Como o curso da SU é integralmente ministrado em inglês, uma das exigências é que o participante tenha fluência no idioma.

As inscrições podem ser feitas no site http://www3.fiap.com.br/calltoinnovation/. O resultado será divulgado no dia 16 de abril.