Concurso de redação premiará estudantes de até 15 anos

Assessoria de Imprensa do MEC,

Os Correios recebem até sexta-feira, 15, as inscrições para o 42.º Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido pela União Postal Universal (UPU). O concurso, que visa a despertar nos jovens o gosto pela escrita, tem como tema, este ano, "Escreva uma carta a alguém para lhe explicar por que a água é um recurso precioso". Estudantes de até 15 anos de idade das redes pública e privada de ensino podem participar por meio de suas escolas.

Serão premiados os três primeiros colocados nas etapas estaduais, o primeiro colocado da etapa nacional e os três primeiros colocados na etapa internacional. TV de LED, tablet e câmera digital são alguns dos prêmios que aluno e escola poderão ganhar. O resultado do concurso será divulgado no fim de abril. A redação do vencedor nacional representará o País na etapa internacional, a ser realizada na Suíça.

Os Ministérios da Educação, das Comunicações e do Meio Ambiente, a Unesco e a Universidade de Brasília, além de integrantes dos Correios, fazem parte da comissão julgadora nacional.

A ficha de inscrição está disponível no site dos Correios: www.correios.com.br.