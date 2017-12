Concorrência em Medicina de Ribeirão é a maior da Fuvest 2016

SÃO PAULO - O curso de Medicina no câmpus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) é o mais concorrido no vestibular da Fuvest de 2016. Concorrem nessa carreira 71,93 candidatos por cada uma das 90 vagas ofertadas. A lista foi divulgada nesta terça-feira, 10.

Na sequência, aparece o curso de Psicologia, com 59,8 candidatos por vaga, seguido de Medicina (câmpus da capital), com 58,75. O curso de Medicina da capital, que oferece 295 vagas no ano que vem, é a carreira com maior demanda de candidatos: 17.331 candidatos tentam uma vaga.

Confira abaixo lista completa da relação candidato/vaga:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A primeira fase da Fuvest ocorre no dia 29 de novembro. Os aprovados farão as provas de segunda fase entre os dias 10 e 12 de janeiro de 2016.

O vetibular da Fuvest tem 142.721 inscritos. No total, a USP oferece 9.568 vagas pela Fuvest - outras 1.489 vagas da universidade serão disponibilizadas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que usa o desempenho do Enem 2015. Fazem a prova apenas como treineiro 14.140 inscritos. A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que também usa a Fuvest para selecionar seus alunos, oferece 120 vagas.

Neste ano, 42.844 estudantes tentam uma vaga na USP por meio do bônus voltado para estudantes de escola pública, o Inclusp. No ano passado, esse número era de 42.080.