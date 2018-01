Concorrência deve ser maior neste ano, diz diretor da Fuvest

SÃO PAULO - O diretor-executivo da Fuvest, Antonio Evaldo Comune, espera que a concorrência para os cursos da Fuvest aumentem neste ano, como consequência da redução do número de inscritos. "Quem optou por não fazer a prova neste ano são aqueles que estão menos preparados para a disputa", afirma. Para ele, entre os candidatos que deixaram de se inscrever estão os que não se empenharam nos estudos e quem não se motivou porque faria a prova como teste para vestibulares futuros.

Comune explica que o total de ausentes na última edição do vestibular - ano de recorde de inscrições - foi "fora do padrão histórico". "O índice de ausentes neste ano deve ser menor do que o ano passado exatamente porque quem não estava preparado não se inscreveu. Quem se inscreveu foi quem realmente queria fazer a prova". A abstenção neste vestibular, segundo a Fuvest, foi de 10,2%, ante 11,5% na edição anterior.

O diretor-executivo explicou que as mudanças na forma de correção da redação neste ano não vão influenciar a nota ou o desempenho dos candidatos. "A pontuação de cada um dos quesitos da redação ia de 1 a 4. Agora, é de 1 a 5. É uma medição consolidada, adotada em outras provas, como o Enem e outros vestibulares . É uma mudança no caminho da transparência, uma vez que o aluno terá acesso a esses quesitos."