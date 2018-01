Comvest promove em maio simulado do vestibular da Unicamp

Depois de 24 anos, a prova do Vestibular Nacional Unicamp vai mudar. E para ajudar os alunos a se familiarizarem com o novo formato do exame, a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) vai realizar um simulado da prova de primeira fase no dia 16 de maio, no câmpus localizado em Campinas, no interior de São Paulo.

As inscrições, gratuitas, serão feitas exclusivamente pelo site da Comvest (www.comvest.unicamp.br), nos dias 22 e 23 deste mês. As vagas são limitadas a 1,2 mil participantes, escolhidos por meio de sorteio entre os inscritos.

A prova terá duas partes: 48 questões de Conhecimentos Gerais em formato múltipla escolha e a Redação, na qual participantes terão de escrever três textos, de gêneros diferentes. A duração será de cinco horas. As notas saem a partir do dia 15 de junho.