Como garantir que os alunos brasileiros tenham bons professores?

Como garantir que todos os alunos brasileiros tenham um bom professor todos os dias na sala de aula? A pergunta é um desafio proposto pela Fundação Lemann e pelo Itaú BBA que, em parceria, destinarão R$ 1 milhão àqueles que apresentarem propostas para solucionar a questão. O prêmio promovido pelas duas entidades é voltado para projetos de pesquisa no setor da educação e o financiamento servirá para que o pesquisador ou a equipe desenvolva o trabalho. Os projetos poderão ser enviadas até as 18h do dia 17 de maio para o e-mail edital@fundacaolemann.org.br.

O financiamento será dividido entre duas ou cinco propostas, dependendo do número de inscrições. Os candidatos devem apresentar um projeto a ser desenvolvido, no máximo, nos próximos dois anos. Na hora da inscrição, devem apresentar, entre outros elementos, título, justificativa, resumo da literatura a ser usada, metodologia, cronograma e um orçamento detalhado para a execução.

Os projetos serão julgados quanto ao rigor metodológico e à aplicabilidade. Podem participar pesquisadores de várias áreas que tenham a educação como objeto. Segundo o coordenador de Projetos da Fundação Lemann, Ernesto Martins Faria, a intenção da iniciativa é incentivar a pesquisa e produzir evidências científicas que orientem as políticas públicas na área. "O setor precisa de evidências para saber se as tomadas de decisão estão sendo orientadas de forma a produzir resultados. Não se pode perder uma geração inteira testando a educação para saber se dá certo ou não."

Para possibilitar que os estudos produzidos sejam usados por gestores e para que sejam aplicados, eles serão acompanhadas pelos membros do conselho examinador, formado por especialistas que atuam em diversas áreas do setor. Depois de selecionar os projetos, o grupo vai acompanhar a execução e orientar os pesquisadores para que produzam material viável e com linguagem acessível.

A fim de direcionar os projetos, são sugeridas as seguintes linhas de pesquisa: carreira docente, condições de trabalho e clima escolar, seleção e alocação de professores e qualidade do professor. Os resultados serão divulgados no site da Fundação Lemann até 31 de julho de 2013. O edital já está disponível no endereço http://fundacaolemann.org.br.