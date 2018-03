Como escolher a modalidade ideal de curso de MBA

A decisão de se dedicar a um curso depois da faculdade não é simples. Quando ele toma tempo, exige estudo e investimento pesado de empenho e dinheiro, então, bater o martelo pode ser ainda mais difícil. Para fazer um MBA bem feito, o profissional precisa dedicar, normalmente, dois dias na semana durante dois anos, além do tempo para estudar em casa e viajar, em alguns casos.

“É preciso analisar o momento pessoal e profissional em que você está”, diz a coach pessoal e profissional Paula Braga, que faz o blog MBA de A a Z no Estado. Por isso, escolher a modalidade que mais se encaixa na vida do aluno em casa e no trabalho é essencial.

Fazer um MBA em Harvard, por exemplo, pode ser o sonho de muita gente, mas não necessariamente a melhor opção para quem tem filhos pequenos ou não pode investir dois anos de tempo e dinheiro. “No exterior, é preciso largar tudo, ‘fechar a lojinha’ e se dedicar full-time”, diz Paula.

Nesses casos, uma alternativa é o MBA sanduíche, em que o aluno faz uma parte do curso em outro país, como ocorre no OneMBA da Fundação Getulio Vargas (FGV). Outra opção para seguir no Brasil mas com acesso a conteúdo e discussões de outros países são as instituições estrangeiras com braço aqui. Um exemplo é a University of Pittsburgh, cuja faculdade de Administração, a Katz, está em São Paulo.

No MBA presencial, é cada vez maior a exigência pela internacionalização, com módulos feitos no exterior. A Saint Paul mantém parceria com universidades estrangeiras e tem professores dessas instituições em um terço das aulas.

Mas, para alguns, os cursos presenciais podem não se encaixar com a rotina. Quem tem horários de trabalho pouco flexíveis ou trabalha no fim de semana, por exemplo, normalmente não consegue conciliar os estudos. Eles também dificilmente são uma possibilidade para quem mora em cidades menores e não pode se deslocar várias vezes no mês. Nesses casos, pode ser mais indicado um curso a distância ou um intensivo, se existir a chance de tirar alguns dias de folga ou licença do trabalho.

Com tanta opção, difícil é não achar um MBA. A Universidade Paulista (Unip), por exemplo, tem cursos de vários perfis. Entre os mais de 40 MBAs, há presenciais (com opção de módulo internacional), a distância e intensivo. “Temos atendimento 100% presencial com o candidato para ajudar na escolha, se necessário. Em todos os câmpus, há palestras com os inscritos em cada MBA, quando os candidatos podem tirar dúvidas”, explica Jesuno Júnior, diretor do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da Unip.

Confira a seguir opções de MBA:

Coppead/UFRJ - MBA Executivo com semana internacional

Inscrição: até 10/02/2017

Início das aulas: Segunda semana de março/2017

Valor: R$ 75.400,00 (preço à vista)

Site: http://www.coppead.ufrj.br

Dom Cabral - Executive MBA aberto

Inscrição: As inscrições ficam abertas enquanto houver vagas. A instituição indica que os alunos se inscrevam com antecedência, pois há um processo seletivo.

Início das aulas: 02/04/2017

Valor: R$ 94.800,00 (previsto para 2017)

Site: https://www.fdc.org.br/

ESPM

Inscrição: até 01/02/2017

Início das aulas: Entre fevereiro e março/2017, dependendo do curso

Valor: De R$ 46.440,00 a R$ 59.220,00

Site: http://www2.espm.br/cursos/pos-graduacao/mba

Fecap

Inscrição: de 10/10/2016 a 18/03/2017

Início das aulas: 18/03/2017 (Os candidatos passam previamente por entrevista com coordenador do curso antes da matrícula)

Valor: R$ 29.000,00 (valor médio dos cursos)

Site: http://www.fecap.br/pos-graduacao/

FGV - OneMBA

Inscrição + Processo seletivo: a partir de 15 de janeiro até final de julho/2017

Início das aulas: Setembro/2017

Valor: Aprovados matriculados até abril: R$ 146.856,00 / Depois de abril: ‎R$ 161.835,00

Site: http://onemba.fgv.br/

FGV - Outros MBAs

Inscrição: novembro/2016 a abril/2017

Início das aulas: março e abril de 2017

Valor: a partir de R$ 26.654,20

Site: http://www.fgv.br/mba/

Insper - MBA Modular Intensivo

Inscrição: Até 15/07/2017 (data de encerramento das matrículas)

Início das aulas: 17/07/2017

Valor: R$58.147,70 à vista

Site: http://www.insper.edu.br/pos-graduacao/mba/

Insper - Outros MBAs

Inscrição: Até 26 ou 26/01/2017 (depende da modalidade)

Início das aulas: 24 ou 27/01/2017 (depende da modalidade)

Valor: R$58.147,70 à vista

Site: http://www.insper.edu.br/pos-graduacao/mba/

Saint Paul

Inscrição: até 05/05/2017

Início das aulas: 15/05/2017

Valor: De R$ 42.999,14 a R$ 55.039,14, dependendo da modalidade do curso. (Valores à vista)

Site: https://www.saintpaul.com.br/mba/

University of Pittsburgh - Katz

Inscrição: até março/2017

Início das aulas: maio/2017

Valor: USD 56.500,00 (aproximadamente R$ 191.000,00)

Site: http://www.business.pitt.edu/katz/emba/locations/saopaulo/