Como as instituições federais vão usar o Enem 2011

Ao todo 96 instituições federais do País aderiram ao Enem como forma de seleção de candidatos. Vão usar a nota do exame 59 universidades e 37 institutos – destes, a maioria oferece cursos superiores de tecnologia. cada instituição adotou um critério: há desde a adesão 100% ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ao uso do Enem apenas para preencher vagas remanescentes. Confira o levantamento completo: (utilize Ctrl+F para achar uma instituição específica)

UNIVERSIDADES FEDERAIS

SUDESTE

UFABC (Universidade Federal do ABC)

100% das vagas pelo Sisu

Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo)

Vai usar o Enem 2010 como primeira fase do vestibular

UFF (Universidade Federal Fluminense)

Vai preencher parte das vagas pelo Sisu (20% das vagas) – menos as dos cursos de Arquitetura e Letras Francês

UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora)

Vai usar o Enem como primeira fase do vestibular.

Ufla (Universidade Federal de Lavras)

Três formas:

Vai preencher parte das vagas pelo Sisu. Primeiro semestre: 615 vagas

Vai usar o Enem como parte da nota para: 410 vagas

Vai preencher todas as vagas do segundo semestre pelo Sisu: 1.025 vagas

UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais)

Vai usar o Enem como primeira fase do vestibular

Ufop (Universidade Federal de Ouro Preto)

100% das 1.364 vagas pelo Sisu

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

100% das vagas pelo Sisu

UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)

100% das vagas pelo Sisu

UFSCar (Universidade Federal de São Carlos)

100% das 2.577 vagas pelo Sisu

UFSJ (Universidade Federal de São João Del Rei)

Duas formas:

Vai usar o Enem 2010 como parte da nota (o aluno escolhe se usa a nota da prova de conhecimentos gerais da universidade ou a do Enem).

Vai preencher parte das vagas pelo Sisu (10% das vagas) / Exceto os cursos de Administração Pública, Artes Aplicadas, Música e Teatro -- 10% é igual a 167 vagas.

UFTM (Universidade Federal do Triângulo Mineiro)

Vai usar o Enem como parte da nota da primeira fase do vestibular (uso opcional) – 50% da nota

UFU (Universidade Federal de Uberlândia)

100% das vagas pelo Sisu, menos as carreiras que têm prova de habilidades específicas

UFV (Universidade Federal de Viçosa)

80% das vagas pelo Sisu

UFVJM (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri)

Vai preencher parte 50% das vagas pelo Sisu

Total de vagas 2011 – primeiro semestre – pelo Sisu: 447 vagas

Total de vagas 2011 – segundo semestre – pelo Sisu: 868 vagas

Unifal (Universidade Federal de Alfenas)

100% das vagas pelo Sisu

Unifei (Universidade Federal de Itajubá)

100% das vagas pelo Sisu

Unifesp (Universidade Federal de São Paulo)

Duas formas:

Vai usar o Enem como parte da nota do vestibular misto: 478 vagas

Vai preencher parte das vagas pelo Sisu: 2.291 vagas

Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

Vai preencher todas as vagas pelo Sisu (com exceção dos cursos de Artes, que têm testes de habilidades específicas)

SUL

Furg (Fundação Universidade Federal do Rio Grande)

100% das 2.439 vagas pelo Sisu

UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre)

100% das 408 vagas pelo Sisu

UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul)

100% das 2.160 vagas pelo Enem

UFPel (Universidade Federal de Pelotas)

100% pelo Sisu

UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

Usará para compor a nota (opcional). Quem não fizer o Enem tem a nota dividida por 9, quem fizer terá a nota dividida por 10. São 5.290 vagas

UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina)

composição da nota final: 30% da nota do Enem e 70% do vestibular. São 5.961 vagas

Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana)

a universidade ainda não tem um posicionamento

Unipampa (Universidade Federal do Pampa)

100% das 3.050 vagas pelo Sisu

UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná)

100% pelo Sisu

NORDESTE

Ufal (Universidade Federal de Alagoas)

100% pelo Sisu

UFBA (Universidade Federal da Bahia)

1.460 vagas dos bacharelados interdisciplinares e 95 dos cursos superiores de tecnologia pelo Enem

.

UFC (Universidade Federal do Ceará)

100% pelo Sisu

UFCG (Universidade Federal de Campina Grande)

100% das 4.765 vagas pelo Sisu

Ufersa (Universidade Federal Rural do Semi-Árido)

100% pelo Sisu: 2.030 vagas (total dos dois semestres, 1.015 em cada)

UFMA (Universidade Federal do Maranhão)

100% pelo Sisu

UFPB (Universidade Federal da Paraíba)

20% das vagas

UFPE (Universidade Federal de Pernambuco)

Vai usar o Enem 2010 como primeira fase do vestibular

UFPI (Universidade Federal do Piauí)

100% pelo Sisu

UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia)

100% pelo Sisu

UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

Vai preencher 380 das 6.598 vagas em 11 cursos pelo Sisu

UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco)

100% pelo Sisu

UFS (Universidade Federal de Sergipe)

Vai usar o Enem 2010 para preencher vagas remanescentes

Unilab (Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira)

Vai usar a nota do Enem para preencher as vagas para brasileiros

Univasf (Universidade Federal do Vale do São Francisco)

Ainda não definiu como vai usar o Enem

CENTRO-OESTE

UFG (Universidade Federal de Goiás)

20% das vagas pelo Sisu/ 80% pelo vestibular

UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados)

não vai usar a nota do Enem este ano/ vestibular normal em 18 de dezembro

UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)

100% das vagas pelo Sisu

UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso)

100% pelo Sisu

UnB (Universidade de Brasília)

Não usa o Enem

NORTE

Ufac (Universidade Federal do Acre)

2.070 vagas - 100% só com a nota do Enem, sem Sisu

Ufam (Universidade Federal do Amazonas)

50% pelo Sisu 50% processo seletivo contínuo (1º, 2º e 3º anos do ensino médio)

Ufopa (Universidade Federal do Oeste do Pará)

100% vagas pelo Enem, sem Sisu

UFPA (Universidade Federal do Pará)

vai substituir a primeira fase

Ufra (Universidade Federal Rural da Amazônia)

30% pelo Sisu e 70% pelo vestibular

UFRR (Universidade Federal de Roraima)

20% das vagas Sisu/ 80% do vestibular

UFT (Universidade Federal do Tocantins)

25% das vagas pelo Sisu

Unifap (Universidade Federal do Amapá)

50% das vagas pela nota do Enem

Unir (Universidade Federal de Rondônia)

2.700 vagas pelo Enem, mas não vai usar Sisu

TOP 15 UNIVERSIDADES ESTADUAIS

(organizadas pelo número decrescente de alunos)

USP - Universidade de São Paulo

Não usa o Enem

Unesp - Universidade Estadual Paulista

Usa a nota do Enem, só se for ajudar o aluno, para compor a nota final. Esta é composta de 40% da primeira fase, 50 % da segunda e 10% do Enem

Uerj - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Não usa o Enem

Uneb - Universidade do Estado da Bahia

Cerca de 20% das vagas são pelo Sisu. Alguns cursos usam e outros não

UEG - Universidade Estadual de Goiás

Não usa o Enem

UEA - Universidade do Estado do Amazonas

Não usa o Enem

UPE - Universidade de Pernambuco

Não usa o Enem

Uespi - Universidade Estadual do Piauí

Não usa o Enem

UEL - Universidade Estadual de Londrina

Usa o Enem somente para vagas remanescentes

Uece - Universidade Estadual do Ceará

Não usa o Enem

Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

Usará de acordo com as datas de entrega das notas do Enem. Se elas chegarem até 30 de novembro, a nota vai compor 20% da primeira fase e pode ajudar o aluno a passar para a segunda. Se chegarem até 15 de janeiro, a nota entra como 20% na primeira fase, mas só é contada no final do vestibular. Se as notas chegarem depois de 15 de janeiro, o Enem não será usado

UEM - Universidade Estadual de Maringá

Não usa o Enem

Unemat - Universidade do Estado de Mato Grosso

Não usa o Enem

Uema - Universidade Estadual do Maranhão

Não usa o Enem

Uern - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

20% da nota final pode ser complementada pelo Enem, quando beneficiar o candidato

INSTITUTOS FEDERAIS

SUDESTE

IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais

50% das vagas

IFSP - Instituto Federal de São Paulo

100% pelo Sisu

IFES - Instituto Federal do Espírito Santo

100% pelo Sisu

IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas

50% das vagas no câmpus Salinas; zero nos outros câmpus

IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro

100% das vagas pelo Sisu

IFSudesteMG - Instituto Federal do Sudeste de Minas

50% das vagas

IFSuldeMinas - Instituto Federal do Sul de Minas

70% das vagas

IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro

O aluno pode comparar o Enem com o vestibular e usar a melhor nota

IFF - Instituto Federal Fluminense

O curso superior de Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em Física ou Química ou Biologia ofertará 40 vagas para o primeiro semestre de 2012ª - das 40 vagas, 50% serão pelo Sisu

SUL

IFC - Instituto Federal Catarinese

50% das vagas pelo Sisu

IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina

30% das vagas pelo Sisu

IFPR - Instituto Federal do Paraná

cursos de licenciatura: 50% pelo Sisu; nos outros cursos, 100% das vagas pelo Sisu.

IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul

50% das vagas pelo Sisu, mas “isso ainda não é oficial”, segundo assessoria

Instituto Federal Farroupilha

30% das vagas pelo Sisu

IFSUL - Instituto Federal Sul-RioGrandense

50% das vagas pelo Sisu

NORDESTE

Ifal - Instituto Federal de Alagoas

100% pelo Sisu

IFBaiano - Instituto Federal Baiano

100% pelo Sisu

IFBA - Instituto Federal da Bahia

50% das vagas

IFCE - Instituto Federal do Ceará

100% pelo Sisu

IFMA - Instituto Federal do Maranhão

100% pelo Sisu

IFPB - Instituto Federal da Paraíba

100% pelo Sisu

IFPE - Instituto Federal de Pernambuco

100% pelo Sisu

IFSertão - Instituto Federal do Sertão Pernambucano

100% pelo Sisu

IFPI - Instituto Federal do Piauí

100% das vagas

IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte

“vão tentar” usar 100% das vagas pelo Sisu, segundo assessoria

IFSE - Instituto Federal de Sergipe

50% pelo Sisu e 50% pelo vestibular institucional

CENTRO-OESTE

IFB - Instituto Federal de Brasília

10 vagas no curso de técnico em Agroecologia

IFGO - Instituto Federal de Goiás

20% das vagas

IFGoiano - Instituto Federal Goiano

50% das vagas, sendo 30% pelo SISU e 20% por entrada direta

IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso

Não usa o Enem

IFMS - Instituto Federal de Mato Grosso do Sul

100% das vagas

NORTE

Ifac - Instituto Federal do Acre

100% pelo Sisu

Ifap - Instituto Federal do Amapá

100% pelo Sisu

Ifam - Instituto Federal do Amazonas

100% pelo Sisu

IFPA - Instituto Federal do Pará

100% pelo Sisu

IFRO - Instituto Federal de Rondônia

10% das vagas pelo Sisu

IFRR - Instituto Federal de Roraima

100% pelo Sisu

IFTO - Instituto Federal do Tocantins

50% das vagas pelo Sisu