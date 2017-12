Comissão do Senado vai discutir problemas no Enem

Os problemas detectados nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pelo segundo ano consecutivo, devem tomar a maior parte dos debates da Comissão de Educação do Senado, que tem reunião marcada para as 11h desta terça-feira. A avaliação é da vice-presidente do colegiado, Marisa Serrano (PSDB-MS), que considera grave as constatações dos erros “de logística” .

Ela ressaltou que o Executivo tem que tomar providências rápidas para evitar que o Enem, “um programa criado no governo Fernando Henrique e melhorado no atual governo”, caia no descrédito por causa de erros causados nas gráficas. A vice-presidente da Comissão de Educação avaliará, ainda, se vai entrar com algum requerimento na reunião de amanhã.