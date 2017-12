Comissão avalia estragos na reitoria da USP

Depois dos 57 dias da greve dos funcionários da USP, encerrada na última quarta-feira, no início da tarde desta quinta uma comissão formada pela equipe de negociação da reitoria da Universidade de São Paulo (USP) e por representantes do Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp) analisou os estragos deixados pelos ocupantes no prédio da administração central.

A comissão percorreu a parte térrea da reitoria, que esteve ocupada pelos grevistas desde o dia 8, e agora espera o laudo da polícia científica para se manifestar sobre as providências que serão tomadas. O documento será divulgado na próxima segunda-feira, 5.

Em entrevista publicada nesta quinta-feira no Estado, o reitor da USP, João Grandino Rodas, afirmou que não haverá punição para o que for referente ao direito de greve, mas sim a atos de vandalismo e depredação do patrimônio público.