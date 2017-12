Comissão anula 11 questões do Enade

O Exame Nacional de Desempenho do Estudante (Enade) de 2009 terá 11 questões anuladas por problemas de redação e formulação. A decisão foi tomada pela comissão que faz as diretrizes da prova, mas ainda não foi comunicada oficialmente ao Instituto Nacional de Estatísticas e Pesquisas Educacionais (Inep), do Ministério da Educação. A comissão considerou que as perguntas tinham enunciados dúbios, que podiam induzir ao erro. As anulações se concentram nas provas de Comunicação Social. Nas questões 18 e 19 de comunicação em geral, 30, 33 e 35 de jornalismo, 33 e 37 de publicidade, 34 e 36 de relações públicas e 34 e 38 de cinema, qualquer resposta passará a ser considerada correta. A prova foi analisada depois que reportagens apontaram questões que faziam propaganda do governo. Uma delas é a 19, que dizia que o presidente Lula havia sido criticado pela imprensa brasileira por ter considerado a crise econômica mundial uma "marolinha", mas hoje a imprensa internacional confirmava sua previsão. Outra questão polêmica não foi anulada. Ela falava de uma campanha do governo para diminuir o uso de sacolas plásticos, como forma de proteger o ambiente, e perguntava a razão de a iniciativa ter sido um "sucesso". O Enade foi realizado no mês passado por 1 milhão de alunos.