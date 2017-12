Comerciante é preso por vender merenda escolar desviada no PR

O comerciante Arildo Galeski, de 46 anos, foi preso nesta segunda-feira, 29, em Cascavel, no Paraná, acusado de vender produtos destinado à merenda escolar no Estado. Suspeita-se que os produtos foram desviados de uma distribuidora na cidade de Quedas do Iguaçu.

Arildo é proprietário do Mercado Galeski, onde foram apreendidas 43 latas de atum e 48 pacotes de bolacha desviadas da merenda escolar que é distribuída pela Secretaria da Educação do Paraná. Em todas as embalagens consta a inscrição destinada à merenda escolar.

Segundo a polícia, as investigações começaram a partir da denúncia de um assistente do Núcleo Regional de Educação. As pistas levaram ao mercado localizado na periferia da cidade, onde os produtos estavam expostos nas prateleiras para venda.