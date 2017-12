Começam nesta sexta-feira inscrições para Licenciatura em Ciências da USP

Começam nesta sexta-feira, 26, e vão até dia 9 de setembro as inscrições para o vestibular da segunda turma do curso de Licenciatura em Ciências Univesp/USP. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Fuvest (http://www.fuvest.br/) e a taxa, de R$ 120, deve ser paga até o dia 12 de setembro em qualquer agência bancária. O boleto é gerado no ato da inscrição.

O curso oferece ao todo 360 vagas nas cidades de São Paulo, São Carlos, Ribeirão Preto e Piracicaba (90 vagas em cada polo). Atenção: os candidatos não devem se inscrever no site da Fuvest criado para os vestibulandos, porque existe um sistema de bonificação especial para a licenciatura.Todas as informações para o curso e o vestibular estão disponíveis no Manual do Candidato.

O curso é resultado de uma parceria entre o Programa Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), da Secretaria Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e a Universidade de São Paulo (USP), com o objetivo de formar professores de Ciências para atuar na educação básica.

LOCAL DE PROVA

O exame vestibular ocorrerá nas cidades em que se localizam os quatro polos: Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo. Os locais de exame e seus endereços serão divulgados em informe da Fuvest.

O candidato deve participar de duas fases, sendo a primeira no dia 27 de novembro, domingo, e a segunda nos dias 8, 9 e 10 de janeiro de 2012. Os portões serão abertos às 12h30 e fechados às 13h.

CALENDÁRIO

Inscrições

26/08/2011 a 09/09/2011

Divulgação dos locais de exame

21/11/2011 – 1ª fase

19/12/2011 – 2ª fase

Provas

27/11/2011 – 1ª fase

8, 9 e 10/01/2012 – 2ª fase

Resultados e Matrículas

1ª chamada – 04/02/2012

2ª chamada – 14/02/2012

3ª chamada – 18/02/2012

4ª chamada – 28/02/2012

Início das aulas

Será divulgado no ato da matrícula e em http://licenciaturaciencias.usp.br/