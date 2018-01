Começam nesta segunda-feira inscrições para o Enem

Começaram nesta segunda-feira, 15, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os estudantes devem efetuar a inscrição somente pela internet no site do Enem até as 23h59 de 17 de julho. Uma confirmação será remetida ao e-mail do candidato. Com a reformulação da prova, a partir deste ano, as médias podem ser empregadas no processo seletivo de admissão em instituições federais de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os exames serão executados em 3 e 4 de outubro. O Enem também terá valor de certificado de conclusão do ensino médio, desde que o aluno tenha 18 anos completos no dia do exame. Os candidatos que acabaram o nível médio em anos anteriores e querem o certificado terão um tempo superior para inscrição, até 19 de julho.

Estão desobrigados de pagamento de taxa de inscrição os alunos concluintes de escolas públicas e os participantes do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) de 2006, 2007 e 2008. Segundo a Agência Brasil, até o momento 37 das 55 universidades federais decidiram usar a nota do novo Enem nos exames vestibulares de 2009. Dessas, 17 usarão a prova como única maneira de aprovação, seja para o preenchimento de parte ou do total de vagas oferecidas.