Começam nesta segunda-feira as inscrições para o Sisu

Atualizado às 9h20

BRASÍLIA - Começaram nesta segunda-feira, 19, as inscrições para a primeira edição de 2015 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), pelo site www.sisu.mec.gov.br. Neste ano serão oferecidas 205.514 vagas, em 5.631 cursos de 128 instituições públicas de educação superior. O prazo de inscrições vai até 23h59 de quinta-feira, 22.

Já está disponível, na internet, a consulta pública às vagas. Segundo o Ministério da Educação (MEC), a inscrição só pode ser feita pelo estudante que tenha participado da edição de 2014 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Está impedido de se inscrever aquele que tenha tirado zero na prova de redação.

Do total de 63 universidades federais, 59 participam do Sisu neste primeiro semestre. Os 38 institutos federais e os dois centros federais de educação tecnológica (Cefet) também oferecem vagas pelo sistema.

De acordo com o MEC, houve crescimento de 11% no número de instituições participantes desta edição em comparação com a edição de janeiro de 2014. Também houve aumento de 20% no número de vagas ofertadas e 19% no de cursos com oferta de vagas - na primeira edição de 2014, foram ofertadas 171.401 vagas em 4.723 cursos de 115 instituições.

Houve ainda aumento no número de vagas no curso de Medicina — de 2.925 na primeira edição de 2014 para 3.758 no mesmo período de 2015, o que representa crescimento de 28%. Os cursos de engenharia também tiveram ampliação na oferta de vagas: passaram de 25.128 em 2014 para 30.749 em 2015, um crescimento de 22%.