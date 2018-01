Começam em junho inscrições para transferência na USP

Começam em junho as inscrições para o processo de transferência para as 729 vagas ociosas da USP. O processo seletivo é aberto a estudantes de cursos superiores do Brasil e do exterior, exceto alunos de cursos sequenciais. Alunos com matrícula trancada poderão participar do processo. Contudo, se forem aprovados, deverão estar regularmente matriculados no primeiro semestre de 2010 para que a transferência se efetive.