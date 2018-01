Começa neste sábado inscrição para o ProUni As inscrições para concorrer as 165 mil bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni) começam amanhã, segundo informações do Ministério da Educação (MEC). A inscrição deve ser feita na página eletrônica do ProUni. Das 165 mil bolsas de estudo, 86 mil são integrais e 79 mil, parciais (50% da mensalidade), em cerca de 1,5 mil instituições de educação superior. O período de inscrições vai até quarta-feira.