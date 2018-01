Começa neste domingo 2ª fase da Fuvest com português e redação

A segunda fase do vestibular da Fuvest começou às 13 horas, para os 32.569 candidatos para esta etapa - dos quais, 2.224 são treineiros. Os portões abriram às 12h30 e fecharam pontualmente às 13 horas. A Fuvest seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP).

Neste domingo, são dez questões de Português, todas discursivas e a Redação. Os candidatos têm 4 horas para fazer o exame. Eles só podem sair das salas de aplicação após as 15h.

Nos três dias, a TV Estadão faz, com professores do Cursinho da Poli, a correção ao vivo no www.estadão.com.br. Nos três dias, a transmissão começará às 19h30.

São três dias de provas nesta etapa. Na segunda, dia 6, serão 16 questões das disciplinas do ensino médio (História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia e Inglês). Na terça, os candidatos farão 12 questões de duas ou três disciplinas, de acordo com a carreira escolhida.

Do dia 8 ao dia 10 de janeiro acontecem as provas de habilidades específicas para cursos que contam com essa modalidade. A divulgação da 1ª chamada de convocados está marcada para dia 1 de fevereiro.