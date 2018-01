Começa nesta segunda prazo para matrícula de aprovados no ProUni

Tem início nesta segunda-feira, 16, a matrícula dos aprovados na segunda edição de 2014 do Programa Universidade para Todos (ProUni). O resultado da primeira chamada foi divulgado neste domingo. Os estudantes selecionados devem comparecer à instituição de ensino para comprovação das informações prestadas no momento da inscrição. O resultado da segunda chamada está previsto para 4 de julho.

A segunda edição desta no do ProUni teve mais de 650 mil inscritos, 50% a mais do que na mesma edição de 2013. Foram contabilizadas mais de 1,2 milhão de inscrições. As mulheres foram a maioria dos candidatos (59%). O programa também atraiu mais jovens (60%) e pessoas com idade entre 25 e 30 anos (11%).

Entre os cursos preferidos estão as engenharias, com 166.807 inscrições, Administração (137.515), Direito (119.447), Ciências Contábeis (61.169) e Pedagogia (56.250).

O ProUni oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de educação superior que tenham cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Esta edição do programa ofertou 115.101 bolsas.