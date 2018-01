Começa matrícula dos aprovados na 3ª chamada do Sisu

Os alunos aprovados na terceira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) têm hoje (15) e amanhã (16) para fazer a matrícula nas instituições para as quais foram selecionados.

A lista dos documentos necessários está disponível no boletim individual do participante, no site do programa.

Nesta edição, o Sisu ofereceu 83 mil vagas em universidades estaduais e federais e institutos de educação profissional. Criado pelo Ministério da Educação (MEC) no ano passado, o sistema unifica a oferta de vagas em instituições públicas. Para participar, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Na quinta-feira (17), os candidatos que não foram selecionados e aqueles que foram aprovados na segunda opção de curso podem se inscrever na lista de espera, que é usada pelas universidades para o preenchimento de vagas remanescentes.