Começa hoje inscrição para vestibular da Fuvest

Já estão abertas as inscrições para o vestibular 2011 da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), que seleciona alunos para todos os cursos da Universidade de São Paulo (USP) e para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. O candidato pode se inscrever até o dia 10 de setembro, exclusivamente pela internet, no site www.fuvest.com.br.

A taxa, no valor de R$ 100, deve ser paga em bancos usando o boleto gerado na inscrição até 10 de setembro ou pela internet, até a data limite do dia 13. A ficha de inscrição dos isentos será automaticamente impressa com essa informação.

Os boletos dos beneficiados com a redução da taxa serão impressos com o valor a ser recolhido. O candidato deverá ter o seu próprio número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o número do seu documento de identidade.

Os candidatos portadores de necessidades especiais terão acréscimo de 20% no tempo destinado à realização das provas e, em alguns casos, a acompanhantes, a critério da Fuvest. Esses candidatos devem declarar que são portadores de deficiências ao realizar a inscrição.

Ao todo, serão oferecidas 10.752 vagas no processo seletivo, das quais 10.652 para a USP e outras 100 para a Santa Casa. A Academia de Polícia Militar do Barro Branco não participa mais do vestibular realizado pela Fuvest.

Provas

A primeira fase do concurso será realizada em um único dia - 28 de novembro. A prova terá 90 questões de português, matemática, história, física, geografia, química, biologia, inglês, além de algumas questões interdisciplinares. As provas da segunda etapa começam no dia 9 de janeiro de 2011.

Os locais de aplicação dos exames serão divulgados no site da Fuvest, no dia 22 de novembro (1.ª fase) e 20 de dezembro (2.ª fase).

A Fuvest está localizada à Rua Alvarenga, 1945/51, esquina com a Avenida Prof. Afrânio Peixoto (portão central da USP). Informações podem ser solicitadas das 9h às 12h e das 13h às 17h e também pelo telefone (11) 3093-2300.