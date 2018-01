Começa hoje inscrição no Provab 2, que oferece bolsas para médicos

A partir desta sexta-feira, 11, médicos de todo o País poderão se inscrever na segunda edição do Programa de Valorização do Profissional na Atenção Básica (Provab). O programa oferece bolsa de R$ 8 mil para atuação na atenção básica por um ano, em localidades com carência de profissionais, como periferias de grandes cidades, municípios do interior ou áreas remotas.

Podem participar médicos que não tenham vínculo empregatício com a atenção básica e não constem no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, na condição de profissional com vínculo ativo em unidade básica de saúde. Os profissionais também deverão participar de uma pós-graduação em Saúde da Família para receber a bolsa, que será custeada pelo Ministério da Saúde. No total, são 32 horas semanais de atividades nas unidades de saúde e 8 horas semanais de atividades acadêmicas.

Todas as atividades serão supervisionadas por instituições de ensino superior. Os profissionais bem avaliados pela receberão pontuação adicional de 10% nos exames de ingresso em residência médica.

Para o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mozart Sales, a expectativa é que esta nova edição desperte mais interesse dos profissionais, já que agora a bolsa vai ser custeada pelo Ministério da Saúde e aliar a formação supervisionada nas unidades básicas de saúde a um curso de especialização.

A adesão dos médicos deve ser feita pela internet (http://provab2013.saude.gov.br/), com o preenchimento de formulário eletrônico e o envio dos documentos exigidos no edital. Em outra fase, os profissionais deverão escolher a localidade onde desejam atuar, no âmbito dos municípios que aderirem ao programa.

A lista final dos médicos e seus respectivos municípios será divulgada até o dia 28 do próximo mês. O início das atividades está previsto para 1.º de março.