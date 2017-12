Começa hoje 2.ª fase do exame da Unesp

A segunda fase do vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) começa neste domingo em 30 cidades da região metropolitana e do interior de São Paulo. Os 27.278 aprovados na primeira etapa disputam 6.394 vagas em dois dias de prova de conhecimentos específicos. A média é de 4,26 candidatos por vaga, mas algumas carreiras, como Medicina, têm até 6 estudantes concorrendo. A Unesp estreou neste ano um novo modelo de processo seletivo, com duas fases – até 2008, o vestibular era de fase única, com três dias de prova. Anunciado em março, o modelo inclui teste de conhecimentos gerais na primeira etapa e questões dissertativas de todas as disciplinas nesta segunda fase. Hoje, os candidatos têm quatro horas e meia para resolver 12 questões de ciências humanas (história, geografia e filosofia) e 12 de ciências da natureza (biologia, física, química) e matemática. Amanhã, o candidato tem o mesmo prazo para responder a mais 12 questões de linguagens e códigos (língua portuguesa, literatura, inglês, educação física e arte) e fazer a redação. Para as provas, os candidatos devem levar cédula de identidade; uma foto 3x4 recente; lápis preto; apontador; borracha e caneta esferográfica azul ou preta. Para a diretora acadêmica da Vunesp, Tânia Macedo de Azevedo, a maior mudança no vestibular da Unesp é que todos candidatos farão a mesma prova, independentemente da carreira escolhida. "Vamos cobrar basicamente o mesmo conteúdo, mas com um foco um pouco mais específico. Até porque temos poucas questões de cada disciplina", afirma. Os coordenadores de cursinhos paulistas afirmam que a prova da segunda fase deve ter nível médio de dificuldade e enunciados mais curtos. "Ela não deve ter um grau de dificuldade gigantesco", afirma Vera Lúcia Antunes, do Objetivo.