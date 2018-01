Começa hoje 2ª etapa de matrícula antecipada para escolas públicas de SP

Estudantes do ensino fundamental que não realizaram a matrícula para 2011 na primeira etapa do programa, encerrada em setembro, poderão fazê-la até 12 de novembro.

A segunda etapa do programa de matrícula antecipada para escolas das redes estadual e municipais do Estado começa hoje - com exceção da Capital, que terá cronograma específico. O novo período de inscrições é voltado aos estudantes que ainda não estudam na rede pública e não realizaram a inscrição para vagas no fundamental, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Enceja), na primeira etapa do programa.

Para fazer a inscrição, basta o responsável pelo aluno comparecer a uma unidade da rede estadual ou municipal, de preferência próxima de sua residência, e fornecer as informações necessárias para o cadastro - nome, endereço de residência e contato. O resultado das matrículas será divulgado a partir de 1º de dezembro.