Começa a primeira fase da Unicamp

CAMPINAS- Com recorde de número de inscritos - 73,8 mil estudantes -, a prova da primeira fase do vestibular da Unicamp, que começou neste domingo, 10, às 13 horas, mobilizou milhares de estudantes no Estado de São Paulo.

A primeira fase começou com redação, com duas propostas de textos e 48 questões múltipla escolha de conhecimentos gerais, baseadas nos conteúdos do ensino médio. O tempo máximo de prova na primeira fase é de cinco horas e o mínimo, de três horas e trinta minutos.

Quem faz a prova no câmpus I da PUC-Campinas foi recepcionado com uma banda escocesa, para animar os alunos. No entorno da faculdade, foram montadas tendas pelos cursinhos pré-vestibulares, que distribuíram canetas e apostilas.

A estudante Camila Boccato, de 19 anos, chegou preocupada com a redação, que ela considera a mais difícil que as questões. "São muitos gêneros: pode ser carta, dissertação. É mais complicado aprender todos os estilos", afirmou. Camila está no segundo ano do cursinho pré-vestibular e presta a prova para Medicina, o curso mais concorrido de Unicamp.

Samuel de Oliveira, de 18 anos, disse que a redação seria uma "surpresa", como ocorreu na prova do Enem, que usou o tema da lei seca. A expectativa dos estudantes era que o tema fosse um assunto polêmico e reportado durante o ano em jornais, como o programa federal "Mais Médicos" e as manifestações de junho.

Datas. A segunda fase ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de janeiro de 2014. No dia 20 de dezembro, a Comvest prevê a divulgação da lista dos candidatos que passaram para a segunda fase e os respectivos locais de provas.

Na segunda fase, realizada em três dias consecutivos, todas as provas são com questões discursivas. No primeiro dia, haverá prova de Língua Portuguesa, de Literaturas da Língua Portuguesa e Matemática. No segundo dia, serão realizadas provas de Ciências Humanas, Artes e Língua Inglesa. Já no terceiro dia, será a prova de Ciências da Natureza.

Concorrência. As dez carreiras mais concorridas no ano passado mantiveram as mesmas posições no vestibular Unicamp 2014. Medicina ocupa a primeira colocação, com 15.989 inscritos, resultando em 145,4 candidatos por vaga. Em seguida, vêm as carreiras de Arquitetura e Urbanismo (104,5 candidatos por vaga), Medicina na Famerp (74,5), Engenharia Civil (51,8), Engenharia Química - Integral (46,9), Comunicação Social-Midialogia (46,4), Ciências Biológicas - Integral (38,5), Engenharia de Produção 36,2), Geologia (30,8) e Engenharia Mecânica - Integral (28,1)./COLABOROU BÁRBARA FERREIRA SANTOS.