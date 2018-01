Com temperaturas altas, escolas de Santa Catarina adiam reinício das aulas

FLORIANÓPOLIS - A previsão de temperaturas altas em Santa Catarina até o final da primeira quinzena de fevereiro fez a Secretaria Estadual de Educação adiar as aulas em 25 gerências regionais. O ano letivo, previsto para começar nesta segunda-feira, 10, foi adiado para o dia 13, em escolas estaduais de 18 regiões, e para o dia 17, em outras sete localidades.

Os adiamentos foram solicitados pelas próprias gerências. "As regionais e os municípios têm autonomia para elaborar o calendário, bem como as suas adequações, em função de peculiaridades regionais, mas desde que cumprido os 200 dias letivos exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação", afirmou o secretário da pasta, Eduardo Deschamps. A rede de educação estadual atende 585 mil alunos.

As aulas já começaram normalmente nesta segunda-feira nas escolas das regiões de Concórdia, Itapiranga, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Laguna, Rio do Sul, São Bento do Sul, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste e Taió. As gerências destes municípios atendem 121 mil estudantes da rede estadual.