Com recorde de inscrição no Enem, Ceará oferece transporte e lanche gratuitos para candidatos

FORTALEZA — Os mais de 101 mil estudantes de escolas públicas no Ceará que fazem as provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 12, terão direito a transporte gratuito e um kit prova, com água mineral, frutas, barra de cereal e caneta. Neste ano, o Estado alcançou o maior índice de inscrição de estudantes de escola pública.

"Alcançamos 99,51% de estudantes de escolas públicas aptos a fazerem o Enem 2017, quando a média do Brasil foi 60%. Preparamos no domingo passado e vamos repetir neste 159 pontos de apoio com água e frutas, com equipes de professores​ e de diretores de escolas espalhados em todas regiões do Estado. Distribuímos no domingo passado 200 mil garrafas de água e 200 mil canetas pretas e neste domingo vamos repetir a dose para apoiar nossos estudantes a fazerem um bom Enem", destaca o governador Camilo Santana (PT).

Em Sobral, a 240 quilômetros de Fortaleza, a Prefeitura libera a catraca do Metrô neste domingo das 10h às 19h para os mais de 11 mil participantes do Enem, independente de serem de escola pública ou particular.