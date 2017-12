Com questões copiadas da internet, Universidade Estadual de Alagoas cancela vestibular

A Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) anulou todas as provas do vestibular realizado entre os dias 4 e 6 de dezembro. O exame trouxe questões retiradas da internet e, durante a prova, candidatos não foram impedidos de usar bonés e faltaram sacolas plásticas para que os mesmos pudessem acomodar seus pertences como celular, relógios e outros objetos de uso pessoal – como previa o edital de realização do vestibular.

Em comunicado desta última quarta-feira, dia 21, a instituição atribui a decisão ao "descumprimento de cláusulas contratuais" por parte da empresa Exatus, responsável pela realização e aplicação das provas. A reitora Rozangela Wyszomirska declarou que vai processar a empresa. “A Uncisal pretende mover ação judicial contra a empresa Exatus por danos morais e executar em caráter emergencial ações para identificar empresas que tenham comprovada experiência em vestibulares para universidades públicas e assim efetuar a aplicação das provas o mais breve possível”, declarou em nota.

As datas para a nova aplicação das provas serão divulgadas até o dia 5 de janeiro.