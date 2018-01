Com oferta de vagas menor, Fuvest tem aumento de inscritos

SÃO PAULO - A edição deste ano da Fuvest, principal modo de ingresso na Universidade de São Paulo (USP), teve cerca de 142,6 mil vagas. O número supera a edição anterior, quando o vestibular teve quase 141,9 mil candidatos. O recorde de participantes foi registrado em 2013, quando 172 mil se cadastraram para fazer a prova.

A Fuvest vai ofertar uma quantidade menor de vagas do que nas edições anteriores. Das 11.057 vagas, 1489 (cerca de 13,5%) serão disputados pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É a primeira vez que a USP usa a prova federal como um método seletivo. As outras 9.568 cadeiras serão preenchidas pelos candidatos da Fuvest.

Segundo os organizadors da Fuvest, o número exato de candidatos e a concorrência para cada curso serão informados após a publicação das listas dos vestibulandos selecionados nas provas de habilidades específicas antecipadas. Essa divulgação será no dia 9 de novembro.

Em 23 de novembro, os candidatos saberão os locais de prova da primeira fase do vestibular. A etapa inicial da Fuvest será no dia 29 de novembro. Já o Enem é realizado um mês antes, no final de semana de 24 e 25 de outubro.