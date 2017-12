Com nova ação de internacionalização, USP busca atrair alunos estrangeiros

Depois da criação de escritórios internacionais em Boston, Londres e Cingapura e do lançamento da segunda edição do programa de bolsas de intercâmbio no exterior para alunos de graduação, a Universidade de São Paulo (USP) quer agora atrair mais estudantes estrangeiros à instituição.

Com o Programa de Bolsas USP Internacional, a universidade pretende selecionar ainda este ano 60 alunos gringos que têm interesse em estudar no País.

Nesta primeira edição, serão priorizados estudantes de graduação provenientes da Europa, da América do Norte e da Ásia. Para tornar o programa atrativo, a USP vai oferecer bolsas de R$ 1,2 mil por mês, além de auxílios para pagamento de despesas de deslocamento, de instalação no País e seguro-viagem.

"É importante oferecermos aos estudantes da USP oportunidades para o desenvolvimento deles no plano internacional. Uma das formas para tanto é estabelecer um ambiente de convivência com alunos de diversos países", afirmou, em portaria, o reitor da instituição João Grandino Rodas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para serem selecionados, uma das exigência é que os estudantes estrangeiros devem ter concluído metade da graduação iniciada no exterior. As seleção dos alunos de fora é conduzida pela Vice-Reitoria Executiva de Relações Internacionais da USP.

Com programa, outros alunos estrangeiros se juntarão aos atuais intercambistas da USP

(Cecília Bastos/USP Imagens)