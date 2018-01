Administradores buscam pós para ganhar espaço no mercado

SÃO PAULO - Diante da competitividade que acirra a disputa por oportunidades no mercado de trabalho, os profissionais de Administração têm se deparado com a necessidade de aprofundar as matérias acadêmicas com especializações. “Num ambiente econômico e de negócios caracterizado pela volatilidade e pela complexidade, a graduação serve de alicerce do conhecimento, de maneira generalista”, explica Mauro Kreuz, diretor da Câmara de Formação Profissional do Conselho Federal de Administração (CFA) e presidente do Conselho Consultivo da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração (Angrad).

Kreuz destaca que a perspectiva da educação continuada deve estar alinhada ao projeto de vida da pessoa, mesmo que o aperfeiçoamento seja essencial. “Os objetivos profissionais são determinantes na escolha da pós. Assim, a especialização será capaz de conduzi-lo à concretização das metas previamente estipuladas.”

Por outro lado, o diretor acredita que a ausência de foco é responsável pela insatisfação em relação a programas de aprendizado que não correspondem às demandas. “Na dúvida, convém buscar aconselhamento com quem já atua no setor para amadurecer a ideia.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O professor Nuno Fouto, coordenador da pós em Logística e Distribuição, da Fundação Instituto de Administração (FIA), acredita que o estudante precisa se sentir confortável com os temas ligados à especialização que escolher. “ Em Logística, o aluno deve gostar da parte de supply chain (gestão da cadeia de suprimentos), transporte e otimização.”

O coordenador explica que o empenho é fundamental porque a grade curricular tem disciplinas complexas. “Apesar de o curso ser voltado para indivíduos que já trabalham, sempre peço que conversem seus chefes para que não faltem e sejam prejudicados.”

A transição de cargo na empresa em que trabalha motivou o analista de planejamento e transporte, Luis Dainese, de 31 anos, a se aprofundar em Logística. “Quis me preparar para os novos desafios que estavam por vir”, afirma Dainese, que recebeu o certificado da pós-graduação da FIA em 2014.

Outros campos.De acordo com o coordenador da pós-graduação em Controladoria e Finanças da Universidade Metodista de São Paulo, Francisco de Assis Alves Brígido, quem pretende se especializar nessa área deve ficar atento também à de Economia. “Os alunos precisam acompanhar as transformações financeiras nacionais para desenvolver a habilidade de executar os planos idealizados pelas empresas.”

Em 2012, o gerente-geral Daniel Paulussi, de 33 anos, optou por dar seguimento aos estudos acadêmicos, dois anos após se formar em Economia, porque desejava ter maior contato com as particularidades do ofício. “Antes, eu atuava como gerente de pessoa jurídica e percebi que faltava algum componente diferencial.” Paulussi afirma que, além do impulsionamento da carreira, a especialização em Controladoria e Finanças propiciou o enriquecimento da sua visão crítica.

Administradores que gostam de teorias e metodologias relacionadas à evolução de performance das funções e de processos podem optar por Recursos Humanos (RH). Conforme o coordenador da pós-graduação ministrada pela Universidade Anhembi Morumbi (UAM), Rogério Bandeira de Melo Moreira, a especialização amplia os caminhos que podem ser traçados pelos alunos, ainda que trate de um nicho determinado. “Para ter êxito, o estudante deve obrigatoriamente gostar da gestão de pessoas.”

Ao longo da pós-graduação na UAM, a analista em Recursos Humanos, Erika Vieira Batista, de 40 anos, tem aprendido tópicos referentes à Legislação Trabalhista, Gestão Financeira e Estratégica, entre outros. “Como quero ser consultora de Recursos Humanos, preciso continuar me qualificando.” Erika acredita que a gestão de pessoas tem papel significativo para o andamento do mercado de trabalho.

Para os administradores que buscam uma abordagem mais abrangente, o Curso de Especialização em Administração para Graduados (Ceag), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), tem como proposta a formação de gestores com ampla visão da área administrativa, juntamente com a capacidade de resolução em situações práticas. “Por ser generalista, tem como intuito aumentar a competência dos participantes no desenvolvimento de processos comuns à rotina de quem gerencia equipes dentro de uma organização”, explica o coordenador do curso, Renato Ferreira.

O consultor de Marketing Carlos Souza, de 28 anos, concluiu a pós-graduação na FGV em 2015, após notar que a experiência profissional precisava ser complementada: “Procurava um ambiente favorável a troca de percepções com pessoas que atuassem em ramos diversificados”. De acordo com Souza, que é graduado em Ciências da Computação, o Ceag contribuiu para a solidificação da visão crítica de trabalho, resultado na melhoria da qualidade do conteúdo produzido.

Veja opções de cursos:

FGV/EAESP

Curso: Especialização em Administração para Graduados (Ceag)

Inscrição: Até janeiro de 2016

Vagas: 80 por semestre

Início das aulas: Fevereiro de 2016

Duração: Quatro semestres

Mensalidade: 24 parcelas de R$ 1.870 ou R$ 44.880 (valor de 2015)

Site: ceag.fgv.br

FIA

Curso: Pós-graduação em Logística e Distribuição

Inscrição: Até janeiro de 2016

Vagas: Não informado

Início das aulas: Fevereiro de 2016

Duração: Dois semestres

Mensalidade: R$ 1.700 (matrícula) mais 20 parcelas de R$ 1.193 (a partir da 12ª parcela há reajuste com base no IGP-M)

Site: http://fia.com.br

Metodista

Curso: Pós-graduação em Controladoria e Finanças

Inscrição: Fim de outubro

Vagas: 30 – 100 em EAD

Início das aulas: Primeiro semestre de 2016 (presencial) – imediato para EAD

Duração: Três semestres

Mensalidade: R$ 755,56 (presencial) e R$ 307,78 (EAD)

Site: portal.metodista.br

Anhembi Morumbi

Curso: Especialização em Recursos Humanos Online

Inscrição: Até janeiro de 2016

Vagas: Não informado

Início das aulas: Primeiro semestre de 2016

Duração: Três semestres

Mensalidade: A partir de R$ 199

Site: portal.anhembi.br